Francesca Lodo prima e dopo l’Isola rifatta? FOTO

Francesca Lodo: scopriamo com’è cambiata la donna prima e dopo la sua esperienza all’Isola dei famosi 15.

Tra gli ospiti della seconda puntata della sedicesima edizione dell’Isola dei famosi ci sarà Francesca Lodo, una delle naufraghe della quindicesima edizione, condotta sempre da Ilary Blasi. La donna ha fatto il proprio ritorno in televisione proprio con la scorsa edizione del reality dopo una lunga assenza, dovuta al suo coinvolgimento nello scandalo Vallettopoli e alla sua attività da influencer che ha spostato la sua carriera maggiormente sul web. Scopriamo dunque com’era prima dell’Isola dei Famosi Francesca Lodo e com’è cambiata.

Francesca Lodo prima

Francesca Lodo è giunta al successo grazie al programma Passaparola di Gerry Scotti, in cui vestiva i panni della letterina. Da lì poi sono arrivati altri ruoli in televisione, l’esperienza a La Fattoria e anche lo sbarco al cinema nel film Olé con Massimo Boldi e Vincenzo Salemme. La showgirl però all’improvviso ha dovuto allontanarsi dalle scene a causa del suo coinvolgimento nello scandalo Vallettopoli, per cui però poi non è stata indagata.

Francesca Lodo oggi

Dopo un lungo tempo, Francesca ha fatto ritorno in televisione partecipando alla quindicesima edizione dell’Isola dei famosi. Naturalmente, la showgirl è apparsa molto cambiata, com’è normale che sia dopo tanti anni. Ma su di lei non si vedono solo i segni del tempo, ma anche quelli del chirurgo: vedendo le sue foto e confrontandole con quelle più vecchie, sembrano evidenti alcuni ritocchini cui la donna si è sottoposta.

In particolare, le labbra sembrano molto più carnose e anche gli zigomi appaiono più gonfi, tradendo alcune punturine di filler. Oggi Francesca Lodo ha quasi 40 anni, li compirà il 1 agosto, e appare ancora in gran forma, con i piccoli interventi che non hanno stravolto il suo aspetto estetico.

