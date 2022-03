Concerto Machine Gun Kelly Milano data costo prezzi biglietti

Machine Gun Kelly torna a Milano per un attesissimo concerto evento il 27 settembre: scopriamo come acquistare i biglietti dell’evento.

Uno degli eventi più attesi dell’anno è sicuramente il concerto a Milano di Machine Gun Kelly, che tra l’altro ha pubblicato il 25 marzo il suo ultimo Cd, Mainstream Sellout, il sesto in studio della sua carriera. Quella milanese del 27 febbraio sarà l’unica tappa italiana del suo tour mondiale: si svolgerà al Mediolanum Forum e vedrà anche la partecipazione di ospiti d’eccezione come Iann Dior e 44 Phantom. Scopriamo dunque come poter acquistare i biglietti per assistere al concerto.

Machine Gun Kelly: i biglietti del concerto a Milano

La vendita libera dei biglietti ha avuto inizio a partire dalle ore 10:00 di venerdì 25 marzo, dopo che i tagliandi erano stati messi in vendita in anticipo agli iscritti a Live Nation. I tagliandi sono acquistabili presso i circuiti ufficiali, nel dettaglio: TicketOne, Vivaticket e Ticketmaster. In alternativa si possono comprare presso i rivenditori autorizzati, ma occorre evitare siti in cui i biglietti vengono rivenduti perché si tratta di una pratica illegale.

I costi dei biglietti variano dai 37 euro del parterre in piedi dai 30 del terzo settore numerato, fino ai 55 del Golden Circle. Ci sono poi anche dei pacchetti VIP, che offrono diversi vantaggi come l’invito al pre show, alcuni gadget ricordo e oggetti del merchandising. Ci sono diversi pacchetti tra cui scegliere, che variano da 150 euro a oltre 300 euro. Ecco in dettaglio tutti i pack.

Premium Mainstream Sellout Vip Lounge Package

Prezzo: € 310 + diritto di prevendita

· Miglior posto a sedere numerato nelle prime file

· Invito al pre show Mainstream Sellout VIP lounge che include:

o Snack leggeri, bar riservato con 2 tokens per birra, vino e soft drink

o Display che mostra alcuni pezzi iconici del guardaroba di Machine Gun Kelly

o Opportunità di Photo booth

o Musica, Giochi and more

· Laminato ufficiale Mainstream Sellout VIP Lounge

· Regalo speciale Machine Gun Kelly VIP

· Bandiera da muro in edizione limitata

· Calze di Machine Gun Kelly realizzate in esclusiva per i possessori del pacchetto VIP

· Opportunità di foto di fronte al fondale con la chitarra di Machine Gun Kelly come ricordo della tua serata

· Opportunità di shopping pre show al merchandise (dove disponibile)

· Personale e punto di raccolta dedicato



Mainstream Sellout Vip Lounge Package

Prezzo: € 255 + diritto di prevendita

· Miglior posto a sedere numerato

· Invito al pre show Mainstream Sellout VIP lounge che include:

o Snack leggeri, bar riservato con 2 tokens per birra, vino e soft drink

o Display che mostra alcuni pezzi iconici del guardaroba di Machine Gun Kelly

o Opportunità di Photo booth

o Musica, Giochi and more

· Laminato ufficiale Mainstream Sellout VIP Lounge

· Regalo speciale Machine Gun Kelly VIP

· Bandiera da muro in edizione limitata

· Calze di Machine Gun Kelly realizzate in esclusiva per i possessori del pacchetto VIP

· Opportunità di foto di fronte al fondale con la chitarra di Machine Gun Kelly come ricordo della tua serata

· Opportunità di shopping pre show al merchandise (dove disponibile)

· Personale e punto di raccolta dedicato

Ga Early Entry Package

Prezzo: € 160 + diritto di prevendita

· Posto di Parterre in piedi

· Ingresso anticipato al parterre

· Laminato commemorativo

· Regalo speciale Machine Gun Kelly VIP

· Bandiera da muro in edizione limitata

· Calze di Machine Gun Kelly realizzate in esclusiva per i possessori del pacchetto VIP

· Personale e punto di raccolta dedicato

Gold Premium Ticket Package

Prezzo: € 150 + diritto di prevendita

· Posto a sedere numerato

· Laminato commemorativo

· Regalo speciale Machine Gun Kelly VIP

· Bandiera da muro in edizione limitata

· Calze di Machine Gun Kelly realizzate in esclusiva per i possessori del pacchetto VIP

· Personale e punto di raccolta dedicato

