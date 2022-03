Nina Moric chirurgia: prima e dopo FOTO

Nina Moric, scopriamo com’è cambiata negli anni la showgirl con le operazioni chirurgiche cui si è sottoposta.

Tra gli ospiti di Silvia Toffanin per la puntata di sabato 26 marzo di Verissimo c’è anche Nina Moric, che nel salotto di Canale 5 tornerà a parlare del suo rapporto con Fabrizio Corona. La donna svelerà di aver tagliato tutti i ponti con l’uomo, ripercorrendo un po’ tutto quello che è successo tra loro. Per l’occasione, facciamo un tuffo nel passato di Nina Moric: vediamo com’era prima e com’è cambiata col ricorso alla chirurgia.

Nina Moric prima

Nina Moric è sempre stata al centro dei dibattiti per il suo aspetto esteriore, o meglio per gli effetti della chirurgia su di lei. Bellezza mozzafiato, la donna inizia a lavorare come modella ad appena 16 anni e diventa una dei volti di punta di un grande stilista come Gianni Versace, che la lancia con le sue sfilate di moda. Presto arriva il successo anche grazie al mondo della televisione, dove Nina partecipa a diversi programmi come Il grande Bluff e l’Isola dei famosi.

In Italia però Nina Moric diventa presto legata indissolubilmente a un personaggio controverso come Fabrizio Corona: i due sono sposati dal 2001 al 2007 e insieme hanno un figlio, che dopo la separazione resta con la madre.

Nina Moric oggi

La fine del rapporto con Corona apre a un periodo turbolento della vita della modella, che ha iniziato ad accusare parecchie difficoltà soprattutto a causa di una depressione che l’ha fatta dubitare del suo aspetto estetico. Da qui il massiccio ricorso alla chirurgia, che ha sconvolto l’aspetto della donna.

La donna appare oggi molto gonfia sia sulla zona degli zigomi che sulle labbra, degli interventi che hanno cambiato i lineamenti del suo volto. Molte le polemiche, come sempre fuori luogo quando esagerate, sul suo aspetto, ma Nina stessa si è detta pentita di tutti quegli interventi che le hanno conferito un aspetto quasi innaturale. Ora, superati i 40 anni, Nina Moric resta una bellissima donna, anche se la mano del chirurgo ha cambiato parecchio il suo aspetto.

