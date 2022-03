Mission Impossible Fallout trama e cast

Mission Impossible Fallout: scopriamo la trama e il cast del sesto film della saga che vede protagonista l’agente FBI Ethan Hunt.

La saga di Ethan Hunt prosegue con il sesto capitolo in Mission Impossible: Fallout. La pellicola ha visto la luce nel 2018, ottenendo un grandissimo riscontro sia in termini di pubblico che di critica. Fallout si è infatti affermato come il film di maggior successo a livello di incassi dell’intera serie e ha anche ottenuti diverse candidature a premi come i People’s Choice Awards, i Saturn Awards e così via. Vediamo dunque di cosa parla la pellicola e il cast.

Mission Impossible Fallout: la trama del film

Cristopher McQuarrie torna alla regia dopo il successo di Rogue Nation, quinto capitolo della saga. I due film sono estremamente legati, tornano infatti gli stessi antagonisti di Rogue Nation, con un nuovissimo piano che prevede l’esplosione di tre bombe atomiche in punti sensibili del mondo. La missione impossibile di Ethan Hunt è naturalmente quella di sventare il piano.

Il film termina con un finale che chiaramente lascia spazio a un prosieguo della saga: sono stati infatti annunciati due sequel, diretti sempre da Cristopher McQuarrie, che proseguiranno la storia raccontata da Mission Impossible: Fallout.

Mission Impossibile Fallout: il cast del film

Vecchie conoscenze e nuovi volti accompagnano Tom Cruise, il volto iconico di Mission Impossible, in questo sesto capitolo della saga. Questo è il cast completo del film:

Tom Cruise: Ethan Hunt

Henry Cavill: August Walker

Simon Pegg: Benji Dunn

Rebecca Ferguson: Ilsa Faust

Ving Rhames: Luther Stickell

Sean Harris: Solomon Lane

Angela Bassett: Erica Sloane

Michelle Monaghan: Julia Meade

Alec Baldwin: Alan Hunley

Vanessa Kirby: Alanna “Vedova Bianca” Mitsopolis

Frederick Schmidt: Zola Mitsopolis

Wes Bentley: Erik

Liang Yang: Lark Decoy

Kristoffer Joner: Nils Debruuk

Wolf Blitzer: se stesso

Caspar Phillipson: l’europeo

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI