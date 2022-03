CODA – I segni del cuore è senza ombra di dubbio uno dei film evento degli Oscar 2022. Una pellicola che si pone come ponte tra il mondo della comunità non udente e quello udente. Sono queste le parole che ha utilizzato Troy Kotsur durante il suo discorso d’accettazione del premio Oscar come miglior attore non protagonista. Grande emozione e le sue sono state frasi pregne di significato.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Troy Kotsur, attore, regista e sceneggiatore statunitense che ha offerto una prova attoriale enorme nell’apprezzato CODA – I segni del cuore.

Chi è Troy Kotsur

Nato il 24 luglio 1968 a Mesa, in Arizona, Troy Kotsur vanta una carriera attoriale principalmente teatrale. Non a caso ha voluto ringraziare tutti i palchi calcati che gli hanno consentito di perfezionare la sua arte: “Non riesco a credere d’essere qui. Grazie a tutti i membri dell’Academy per aver riconosciuto il mio lavoro. È incredibile che il nostro film, Coda, abbia fatto il giro del mondo e raggiunto anche la Casa Bianca. Voglio ringraziare tutti i teatri che mi hanno permesso di crescere come attore”.

Dopo gli studi, ha lavorato per compagnie impegnate nel lavoro con persone affette da sordità, dal National Theatre of the Deaf al Deaf West Theatre. Ha iniziato a recitare in televisione con Sue Thomas: F.B. Eye, impegnato come specialista del linguaggio dei segni. Ciò gli ha aperto le porte di questo mondo, così come di quello cinematografico.

Nel 2013 ha diretto No Ordinary Hero: The SueprDeafy Movie, che racconta la storia di un attore sordo che interpreta un supereroe in un programma televisivo. Ha fatto la storia degli Oscar, essendo il primo attore sordo ad aver ricevuto una nomination. Un segno che è ora indelebile, avendo anche vinto nella categoria miglior attore non protagonista.

In televisione ha preso parte alle seguenti produzioni, tra le altre:

CSI: NY

Scrubs

Criminal MInds

The Mandalorian

Ecco invece i titoli al cinema:

Universal Signs

No Oridnary Hero: The SuperDeafy Movie

CODA

Troy Kotsur vita privata

Ad affiancare Troy Kotsur a Hollywood per la sua vittoria agli Oscar come miglior attore non protagonista per CODA – I segni del cuore, vi era l’attrice Deanne Bray, sua moglie. Sono entrambi interpreti non udenti e hanno preso parte a svariate produzioni comuni, come Universal Signs e No Ordinary Hero: The SuperDeafy Movie. Se il marito è stato molto impegnato a teatro, lei vanta invece numerose collaborazioni televisive. Protagonista di Sue Thomas: F.B. Eye, ha preso parte a numerosi singoli episodi in show come Grey’s Anatomy e Veep.

