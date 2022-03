Il narcisista è un film del 2017 diretto da Quincy Rose. Si tratta di una dramedy, ovvero di un buon mix tra commedia e dramma. Il titolo originale è The narcissists, che indica come lo sguardo di regista e sceneggiatori sia rivolto a più personaggi, a differenza di quello italiano. Le riprese sono state effettuate interamente negli Stati Uniti, in particolare a New York.

Il narcisista è di fondo una love story, la cui trama vede inseriti alcuni elementi autobiografici del regista, che ha preso parte alla pellicola in maniera totale, tanto dietro che dinanzi alla macchina da presa.

Il narcisista trama e cast

Sono due i protagonisti de Il narcisista. Si tratta di Oliver e Cassi, una coppia che sta fronteggiando un periodo di crisi. Come se non bastasse questo periodo nero, lui sta a sua volta facendo i conti con una fase critica dal punto di vista dell’ispirazione. Oliver è infatti un regista.

I due hanno assolutamente bisogno di una pausa di riflessione, così da capire se continuare l’uno al fianco dell’altra e cosa volere dalla vita e da questa relazione. Un giorno il regista decide di lasciarsi andare a una lunga passeggiata per le vie di New York, nella speranza che ciò possa chiarirgli le idee un po’ su tutto. Al suo fianco c’è il suo migliore amico e il regista ha modo di raccontargli l’ultima sceneggiatura che ha scritto.

È una sorta di riflessione generale sulla vita e vi sono all’interno tanti elementi autobiografici. Anche in questa storia vediamo una coppia in crisi posta dinanzi a un bivio. Vivere insieme o lasciarsi dopo 5 anni. Ecco la decisione da prendere. La soluzione per Oliver e Cassi parrebbe essere stare 15 giorni lontani, affiancati dai propri amici. Il tutto in attesa di provare, o meno, un po’ di nostalgia per l’altro/a.

Ecco il cast de Il narcisista:

Quincy Rose: Oliver

Jessica DiGiovanni: Cassi

Augie Duke: Letty

Zack Tiegen: Max

