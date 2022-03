Speravo de morì prima: quanti sono gli episodi della serie tv che racconta la carriera di Francesco Totti.

Dopo lo straordinario successo ottenuto dalla messa in onda su Sky, Speravo de morì prima arriva anche in chiaro, su Tv8 a partire da mercoledì 30 marzo. La serie ripercorrere la carriera di Francesco Totti, incentrandosi sugli ultimi anni da calciatore del capitano della Roma, nello specifico dal ritorno di Luciano Spalletti all’Olimpico fino al giorno dell’emozionante ritiro dal calcio. Un viaggio nei meandri del controverso rapporto tra Totti e Spalletti, ma anche nelle emozioni e nelle sensazioni che Totti ha dovuto vivere con l’avvicinarsi di quel giorno che tanto lo terrorizzava, quello che avrebbe messo fine alla sua carriera da calciatore. Andiamo dunque a scoprire quanti episodi compongono la serie e i dettagli della messa in onda su Tv8.

Speravo de morì prima: quanti episodi sono

La serie ha fatto originariamente il suo esordio il 19 marzo 2021, con due episodi ogni sera fino al gran finale del 2 aprile. Sei episodi dunque, per un totale di tre serate. Lo stesso schema sarà adottato per la messa in onda in chiaro su Tv8, a quasi un mese esatto dall’esordio della serie. I primi due episodi saranno trasmessi mercoledì 30 marzo, il terzo e il quarto mercoledì 6 aprile e infine gli ultimi due mercoledì 13 aprile.

Sei episodi dunque, che racchiudono gli ultimi due anni della carriera di Francesco Totti, dal ritorno di Spalletti sulla panchina della Roma fino al ritiro dal calcio in occasione di Roma-Genoa. In mezzo anche tanti flashback, che evocheranno momenti e personaggi importanti della vita dell’ex capitano della Roma. Appuntamento da non perdere, per una delle serie più amate dell’ultimo anno che finalmente arriva anche in chiaro.

