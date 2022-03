C’era una volta a… Hollywood: trama e cast

C’era una volta a… Hollywood è il più recente film di Quentin Tarantino, ambientato nella Hollywood del 1969 e pieno di citazioni dal cinema e da fatti reali.

È sempre particolare, il cinema di Quentin Tarantino: il regista statunitense riesce a immergerci ancora una volta in una storia bizzarra e densa di citazioni cinematografiche, giocando con gli spettatori e con la storia.

C’era una volta a… Hollywood è un tributo al cinema degli anni Sessanta, ma sempre dal punto di vista dei b-movie che affascina Tarantino, qui al suo decimo lungometraggio. Approfondiamo trama e cast della pellicola.

C’era una volta a Hollywood: la trama del film

Rick Dalton è stato una star negli anni Cinquanta, grazie a una popolare serie televisiva western, ma ora siamo nel 1969, e la sua stella è in declino, al punto che gli vengono offerte solo piccole parti da cattivo. Un problema anche per il suo fidato amico e controfigura Cliff Booth, un controverso personaggio sospettato dell’omicidio della propria moglie e bandito dai set dopo aver scatenato una rissa con Bruce Lee durante le riprese del Calabrone Verde.

Mentre Rick medita se accettare un’offerta di lavoro dall’Italia, che sta diventando il luogo di rifugio dei vecchi attori western che Hollywood non vuole più, accanto a lui sulla collina di Bel Air vengono a vivere il giovane regista polacco Roman Polanski con la sua bellissima moglie Sharon Tate. Nel frattempo, Cliff fa la conoscenza di Pussycat, una ragazza che lo conduce fino a un vecchio ranch ora diventato la base di una comune hippie piuttosto inquietante, guidata da un giovane di nome Charles Manson.

Al suo ritorno dall’esperienza italiana, Rick è sposato con un’attrice del posto ed è pronto a dare una svolta alla sua carriera, ma avvisa Cliff che, per questo motivo, non potrà più continuare a farlo lavorare per sé. I due decidono di salutarsi amichevolmente dopo un’ultima bevuta, ma proprio quella sera Manson e i suoi si recano nella casa vicina per uccidere tutti i presenti; quando vedono Dalton, decidono di cambiare il loro piano, e dedicarsi a lui. Ma troveranno sulla loro strada Cliff, che li ucciderà, proteggendo il suo amico. Dopo l’accaduto, Sharon Tate inviterà Rick a casa sua e di Polanski per riprendersi dalla disavventura.

C’era una volta a… Hollywood: il cast del film

Un cast di stelle di Hollywood per un film che parla di Hollywood: Tarantino ci ha abituato a mescolare insieme attori molto affermati e star emergenti, o vecchie glorie dei b-movies, e anche questo film non fa eccezione. Ecco il cast completo del film.

Leonardo DiCaprio – Rick Dalton

Brad Pitt – Cliff Booth

Margot Robbie – Sharon Tate

Emile Hirsch – Jay Sebring

Margaret Qualley – Pussycat

Timothy Olyphant -James Stacy

Julia Butters – Trudy Fraser

Austin Butler – Tex Watson

Dakota Fanning – Lynette Fromme

Bruce Dern – George Spahn

Mike Moh – Bruce Lee

Luke Perry – Wayne Mounder

Damian Lewis – Steve McQueen

Kurt Russell – Randy Stuntman

Zoe Bell – Janet

Al Pacino – Marvin Schwarzs

Lorenza Izzo – Francesca Capucci

Damon Herriman – Charles Manson

Rafal Zawierucha – Roman Polanski

Tim Roth – maggiordomo di Jay Sebring

