Fedez dimesso, foto e video dall’ospedale: si torna a vivere

Un messaggio splendido, quello di Fedez, che tutti i suoi fan stavano aspettando. Il celebre rapper e conduttore televisivo è pronto a tornare a casa, finalmente. Dimesso dall’ospedale in cui gli hanno di fatto salvato la vita, come lui stesso sottolinea.

Fedez torna a casa, circondato dai suoi affetti più cari. Sarà stretto dai suoi due figli, Leone e Vittoria, affiancato da sua moglie Chiara Ferragni, che lo ha sostenuto in questa dura e improvvisa lotta, anche quando sui social qualcuno ha trovato il coraggio di avanzare delle critiche.

Fedez dimesso: torna a casa

Il messaggio lanciato sui social da Fedez è quello che tutti stavano aspettando. Un post che di colpo getta luce su una vicenda particolarmente oscura, che ha preso e stravolto la vita del rapper e della sua famiglia.

“Grazie a voi che mi avete letteralmente salvato la vita, che mi avete accompagnato e accudito in questi giorni che non sono stati semplici ma che dall’altra parte mi hanno restituito una nuova prospettiva da cui affrontare la vita. Grazie al Prof. Falconi e a tutto il suo incredibile staff. Grazie a tutti gli infermieri e infermiere del reparto. E grazie a voi per la grande umanità e il supporto che mi avete dato. L’amore è la medicina più potente. Si torna a casa, si torna a vivere”.

Fedez ha accompagnato queste parole con alcune foto dall’Ospedale San Raffaele in cui è stato ricoverato e operato. Scatti con sua moglie, ma soprattutto con medici e infermieri che lo hanno assistito. Spazio anche per un video, quello che lo mostra alzarsi probabilmente per la prima volta dopo l’intervento. Immagini reali e dure, che non nascondono un bel po’ di sangue. Passi in avanti e, probabilmente, non gli ultimi di questa fase di recupero.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

