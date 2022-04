Matteo Alviti chi è il giornalista Rai in collegamento dall’Ucraina

Matteo Alviti, scopriamo chi è il giornalista della Rai che svolge i collegamenti dall’Ucraina.

A più di un mese di distanza dallo scoppio del conflitto, la guerra continua a imperversare in Ucraina. Sin dal primo giorno dell’invasione russa è emerso il preziosissimo lavoro dei giornalisti che quotidianamente rischiano la propria vita per raccontare ciò che succede nelle zone di guerra. Tra questi c’è Matteo Alviti, giornalista Rai che interviene in collegamento dall’Ucraina: scopriamo chi è e alcuni dettagli noti della sua carriera da giornalista.

Chi è Matteo Alviti

Matteo Alviti è uno dei protagonisti del giornalismo di questi giorni. Dopo esperienze lavorative a Berlino, Perugia e Roma, il giornalista ora fa parte della redazione esteri del Tg1 ed è protagonista dall’Ucraina, dove interviene in collegamento per raccontare cosa succede in quelle zone di guerra. Durante l’esperienza berlinese, il giornalista è stato protagonista di raccontare come corrispondente Rai la famosa strage dei mercatini di Natale a Berlino, quando un tir ha travolto la folla nella Capitale tedesca nel 2016.

Ora, quindi, Matteo Alviti si occupa, come tantissimi colleghi, di raccontare cosa sta succedendo in Ucraina, da ormai più di un mese sotto attacco dalla Russia. Nonostante l’avvio dei trattati di pace e le pesanti sanzioni imposte alla Russia di Putin, la guerra non sembra aver intenzione di fermarsi e procede dunque a pieno ritmo il lavoro di tutti i giornalisti che quotidianamente rischiano la vita per svolgere a pieno il loro lavoro.

