Quando esce Viola come il mare? La serie è stata sospesa e ora i fan si chiedono quando potranno vedere Can Yaman e Francesca Chillemi sul piccolo schermo.

Bisognerà avere ancora un po’ di pazienza per poter vedere Viola come il mare, l’attesissima serie tv con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi. La fiction avrebbe dovuto esordire ad aprile, ma è stata cancellata dai palinsesti di Mediaset, venendo di fatto sospesa. Ma quando uscirà dunque Viola come il mare? Scopriamo cos’è successo e quando riusciremo a vedere finalmente la serie in televisione.

Quando esce Viola come il mare

Come detto, la serie è stata cancellata dai palinsesti Mediaset per aprile, venendo riprogrammata per l’autunno. Viola come il mare avrebbe dovuto esordire a breve, in onda ogni mercoledì sera, ma Canale 5 ha deciso di dare fiducia a Ultima fermata, lo show che sta andando in onda ora il mercoledì sera condotto da Simona Ventura, come riportato dal sito Blasting News. In un primo momento, comunque, si pensava a una messa in onda subito dopo la fine di Ultima Fermata, ma alla fine si è deciso di rinviare direttamente la fiction all’autunno 2022.

Non c’è ovviamente ancora una data di uscita della serie, potrebbe esordire a settembre subito dopo l’estate, come venire trasmessa nei mesi successivi. Dopo il flop di ascolti dell’ultima fiction prodotta, Più forti del destino, Mediaset vuole scegliere il momento più propizio per mandare in onda un prodotto su cui punta moltissimo.

Ci vorrà dunque un po’ di pazienza ancora per vedere Can Yaman e Francesca Chillemi insieme in Viola come il mare. Ancora mesi di attesa, sperando che non ci siano nuovi rinvii che aumentino i sentimenti d’impazienza per una delle serie più attese dai tantissimi spettatori di Mediaset.

