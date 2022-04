Si conclude la terza edizione del Cantante Mascherato 2022. Vince la Volpe che batte il Pulcino. Scopriamo chi c’è dietro la maschera

La terza edizione del Cantante Mascherato è stata vinta dalla Volpe. La maschera ha conquistato puntata dopo puntata i favori del pubblico e in finale contro il Pulcino ha ammaliato con Sabato Pomeriggio di Claudio Baglioni. Un trionfo annunciato con i social che fin dalla prima esibizione sono rimasti stregati dalla capacità di tenere il palco della persona che si nascondeva dietro la maschera. In tanti avevano pensato a Luca Ward, ma in realtà era sempre stata la seconda opzione sia da parte della giuria che dal pubblico a casa.

Il Cantante Mascherato 2022 chi c’è dietro la maschera della Volpe

Al termine della gara, come da tradizione, la Volpe ha svelato la sua identità. Dietro la maschera si celava Paolo Conticini. Non è stata una sorpresa scoprire alla finale del Cantante Mascherato 2022 l’identità della Volpe dato che fin dalla prima apparizione, i giurati sono sempre stati convinti che dietro la maschera che ha poi vinto il programma si nascondesse Paolo Conticini. L’indizio che nel corso delle puntate ha dato certezza di chi ci fosse all’interno della Volpe è stato quello relativo al suo passato come promessa del calcio. Infatti Paolo Conticini è stato nelle giovanili del Pisa, prima di intraprendere la carriera di attore e diventare spesso spalla di Christian De Sica in numerosi film.

Non a caso nelle clip della finale, in cui era protagonista la Volpe, sullo sfondo c’era un panettone. Un chiaro indizio sui cinepanettoni da lui interpretati come Natale sul Nilo, campione d’incassi nel 2022. Allo smascheramento il pubblico estasiato ha gridato giù la maschera e quando ha scorto il volto di Paolo Conticini, ha omaggiato il vincitore del Cantante Mascherato 2022 con un fragoroso applauso.

Un momento emozionante tanto quanto quello che lo ha preceduto, il romantico ballo tra Arisa e Vito Coppola che dopo l’esperienza di Ballando con le Stelle, vinta proprio dalla cantante e il ballerino, sono ormai una vera e propria coppia, almeno in tv. Dopo aver svelato la sua identità, Paolo Conticini ha ringraziato in particolare il padre che lo ha sostenuto nel percorso intrapreso al Cantante Mascherato 2022.

