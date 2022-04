Nati con la camicia è un film del 1983 con Bud Spencer e Terence Hill. Uno dei loro più famosi, che mescola azione e commedia, come spesso accade con il celebre duo del cinema italiano. La pellicola vanta una particolarità. Sapete bene come in queste pellicole Hill venga doppiato. Ecco, Nati con la camicia è l’ultimo titolo che presenta la voce di pino Locchi, sostituito in seguito da Michele Gammino.

Avete mai visto Nati con la camicia? Se non conoscete le avventure di Roscoe Fraker e Doug O’Riordan, è tempo di recuperare. Ecco ciò che c’è da sapere su una delle pellicole più apprezzate di Bud Spencer e Terence Hill. Una produzione divisa tra Italia e Stati Uniti, che ha portato i due a girare in America, come spesso accaduto nella loro ricca carriera.

Nati con la camicia trama e cast

Doug O’Riordan è detenuto per aver affondato uno yacht a mani nude, reso di star disturbando la sua pesca. Esce di prigione alcune settimane prima della fine della sua pena, data la carenza di posti letto. Si imbatte fortuitamente in Roscoe Fraker, vagabondo che girovaga per gli Stati Uniti sui suoi pattini a rotelle.

Si ritrovano in breve in una rissa da bar, istigata da Roscoe che voleva vendicarsi di un camionista che lo aveva quasi investito. Salgono a bordo del suo camion, fraintendendosi a vicenda, per poi essere fermati dalla polizia privi di ogni documento.

Riescono a rinchiudere gli agenti nel retro del camion grazie alle doti da ventriloquo di Roscoe, scappando con la macchina di servizio. Doug punta però dritto verso l’aeroporto, non volendo tornare in carcere. Volano verso Miami con i nomi fasulli di Mason e Steinberg. Purtroppo le identità di cui si sono appropriati sono quelle di due agenti segreti della CIA, uccisi poco prima da un’organizzazione criminale con a capo K1, super ricercato che mira a conquistare il mondo.

Ecco il cast di nati con la camicia:

Terence Hill: Roscoe Fraker/Steinberg

Bud Spencer: Doug O’Riordan/Mason

David Huddleston: Tigre

Buffy Dee: K1

Riccardo Pizzuti: Dr. Spider (aka “il tipo infido”)

Faith Minton: la fatalona

Dan Rambo: Jeremy Scott

Susan Teesdale: barista

Dan Fitzgerald: portiere dell’albergo

Al Nestor: venditore di hamburger

Jody Wilson: Molly

Christine Troples: giovane moglie al bar-pizzeria

Woody Woodbury: agente CIA sull’aereo

Giancarlo Bastianoni: sicario di K1

Harold Bergman: Sam

