Fabio Fazio torna come ogni domenica questa sera 3 aprile con Che Tempo che fa. Tra gli ospiti un grande protagonista dell’estate 2022

Come ogni domenica Fabio Fazio torna su Raitre con Che Tempo Che Fa. Dall’inizio della guerra in Ucraina, la trasmissione ha dedicato ampio spazio per analizzare il conflitto e conoscere i risvolti di ciò che succede sul territorio martoriato. Spazio però anche allo spettacolo con un ospite musicale che torna nel salotto di Fabio Fazio per presentare il suo nuovo singolo.

L’ospite della puntata di Che Tempo Che Fa del 3 aprile è Jovanotti. A pochi giorni dalla pubblicazione dell’EP Mediterraneo, l’artista torna a trovare Fabio Fazio per presentare dal vivo il singolo I Love You Baby e presentare il suo nuovo progetto. Mediterraneo è composto da otto nuove canzoni e vede le collaborazioni di Enzo Avitabile e Shantel, in particolare arriva dopo l’EP La Primavera pubblicato a dicembre 2021.

Entrambi faranno parte del Disco del Sole, progetto che dovrebbe uscire ad autunno 2022. L’EP Mediterraneo, pubblicato solo su digitale e piattaforme streaming, è infatti l’ennesima tappa di avvicinamento al Jova Beach Party 2022, tour nelle spiagge che Jovanotti terrà nell’estate 2022 in giro per l’Italia. Si tratta della seconda edizione del tour dopo il grande successo del 2019.

Domenica 2 aprile ci sarà spazio anche per l’attualità come da tradizione nella trasmissione in onda su Raitre. Tra gli ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa ci sarà anche il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio e l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati Filippo Grandi. Al centro del dibattito il conflitto Russia-Ucraina, gli sviluppi futuri e le conseguenze in Europa di quanto accaduto finora.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI