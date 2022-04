Blanco in concerto a Padova: scaletta e info

Blanco, vediamo la scaletta del concerto che l’artista farà a Padova lunedì 4 aprile: tutte le canzoni che canterà il vincitore di Sanremo.

Ha ufficialmente preso il via il nuovo tour di Blanco. Il giovane artista, reduce dallo straordinario successo del Festival di Sanremo in coppia con Mahmood, il cantante bresciano ha iniziato il tour che lo porterà in giro per tutta Italia. Il 3 aprile c’è stato il concerto a Padova, un grande show che verrà replicato un giorno dopo, ovvero lunedì 4 aprile, sempre nella location del Gran Teatro Geox. Scopriamo dunque la scaletta del concerto.

Blanco, la scaletta del concerto di Padova

Blanco è sicuramente l’artista del momento. Dopo lo straordinario successo del suo primo album, Blu Celeste, uscito lo scorso settembre, è arrivata la consacrazione con la vittoria del Festival di Sanremo, cui seguirà anche la partecipazione all’Eurovision. Prima di vederlo però sul palco della kermesse musicale che quest’anno si svolgerà a Torino, l’artista sarà protagonista delle prime tappe del suo tour per tutta Italia.

Un tour che ha fatto il tutto esaurito ovunque, con i biglietti che si sono letteralmente volatilizzati in pochissimi minuti. Lunedì 4 aprile ci sarà la data di Padova, dove Blanco canterà tutti i suoi più grandi successi e anche canzoni più vecchie, che hanno fatto da trampolino di lancio per la sua ascesa. Manca all’appello Brividi, la canzone vincitrice di Sanremo, ma il duetto con Mahmood rende impossibile la resa del brano in solitaria, motivo per cui non è presente nella scaletta del concerto.

Ecco dunque la scaletta del concerto di Blanco a Padova il 4 aprile 2022:

Mezz’Ora di Sole

Paraocchi

Figli di Puttana

Sai Cosa C’è

Finché Non Mi Seppelliscono

Pornografia (Bianco Paradiso)

David

Ladro Di Fiori

Belladonna (Adieu)

Notti In Bianco (in acustico)

Blu Celeste

Lucciole

Amatoriale

Ruggine

Follia

Mi Fai Impazzire

Afrodite

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI