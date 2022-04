Guendalina Tavassi prima e dopo: chirurgia FOTO

Guendalina Tavassi, vediamo com’era prima e com’è diventata oggi la concorrente dell’Isola dei famosi.

È tornata sull’Isola dei famosi, a dieci anni di distanza dalla prima volta, Guendalina Tavassi, che ha fatto il proprio ingresso nell’ultima puntata insieme al fratello Edoardo. Un ritorno, come detto, per l’ex gieffina, che ha già partecipato al reality nel 2012. Andiamo dunque a scoprire com’era prima e com’è cambiata Guendalina Tavassi e se ha fatto ricorso alla chirurgia estetica.

Guendalina Tavassi prima

L’arrivo in televisione di Guendalina Tavassi risale all’undicesima edizione del Grande Fratello. Da quel momento, la donna è apparsa più volte in televisione, come opinionista in diverse trasmissioni e come concorrente dell’Isola dei famosi nel 2012. Nel frattempo, ha raccolto parecchio successo anche come influencer, guadagnandosi un seguito importante sui social.

A più di dieci anni di distanza dalla sua esperienza al Grande fratello, dunque, Guendalina è protagonista di un nuovo reality, l’Isola dei famosi, ma appare veramente molto diversa rispetto a com’era nella casa del GF. Scopriamo com’è cambiata.

Guendalina Tavassi oggi

L’ex gieffina non ha mai nascosto il ricorso alla chirurgia estetica, anzi ne ha sempre parlato apertamente e senza freni. Già ai tempi del suo esordio in televisione si era già sottoposta ad alcuni ritocchi, continuando a intervenire sul proprio aspetto fisico.

Guendalina ha vistosamente gonfiato le labbra, si è sottoposta a un intervento di correzione del naso e si è rifatta anche il seno, aumentandone la misura. Tutti interventi che ci consegnano una Guendalina Tavassi molto diversa rispetto al passato, ma che non ha perso la sua bellezza e che continua a tenersi in forma, come mostra sui suoi profili social con continuità.

