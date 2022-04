Nero a metà 3: quante puntate sono

Lunedì 4 marzo ha inizio Nero a metà 3, fiction Rai con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz. Si ritorna a indagare per le strade di Roma, riprendendo proprio dove la seconda stagione si era interrotta. Appuntamento fissato per le ore 21.25, in prima serata, su Rai 1.

Scopriamo cosa sapere sugli appuntamenti che ci attendono con Nero a metà 3. Ecco quante puntate ci sono in questa terza stagione e da quanti episodi è composta. Si parte con un caso a dir poco spinoso, ovvero l’inspiegabile scomparsa di Clara, a un passo dagli arresti domiciliari e appena uscita di prigione. È stata rapita?

Nero a metà trama

La trama di Nero a metà 3 riprende pochi mesi dopo la fine della seconda stagione. Clara, prima moglie di Carlo e madre di Alba, è tornata a Roma, pronta agli arresti domiciliari. Le cose non vanno però come previsto. La donna sparisce nel nulla. La figlia sospetta un rapimento, mentre Carlo crede se la sia data a gambe.

Avrebbe dovuto iniziare i domiciliari a casa della figlia, ma ora tutti sono impegnati nella sua disperata ricerca. Un mistero che coinvolge tutti, mettendo in evidenza le contrapposizioni tra padre e figlia. A ciò si aggiungono, ovviamente, i nuovi casi che il Commissariato deve fronteggiare. Le cose stanno cambiando rapidamente. Muzo, sofferente per la perdita della moglie, ha deciso di dimettersi. Cantabella studia per la promozione e Cinzia è nuovamente incinta. Malik ha iniziato a convivere con Monica e pensa all’affido del piccolo Alex. Vi sono però dei sentimenti ancora irrisolti con Alba.

Nero a metà quante puntate

La prima puntata di Nero a metà va in onda lunedì 4 aprile alle ore 21.25 su Rai 1. Il titolo della puntata è Segreti e bugie, suddivisa in due episodi. Ogni appuntamento in prima serata avrà due parti. Ecco il programma completo della terza stagione di Nero a metà:

Prima puntata – Episodio 1-2: 4 aprile

Seconda puntata – Episodio 3-4: 11 aprile

Terza puntata – Episodio 5-6: 18 aprile

Quarta puntata – Episodio 7-8: 25 aprile

Quinta puntata – Episodio 9-10: 2 maggio

Sesta puntata – Episodio 11-12: 9 maggio

