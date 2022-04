Alex Belli patrimonio: quanto guadagna in tv cachet

Alex Belli, scopriamo qualcosa in più sul patrimonio dell’ex gieffino e quanto guadagna con le sue apparizioni in televisione.

Dopo la controversa esperienza al Grande Fratello Vip, Alex Belli è pronto a tornare in televisione. L’ex gieffino sarà protagonista della quarta puntata de La pupa e il secchione, vestendo il ruolo di Pupo per una sera, un compito essenziale perché sarà determinante ai fini della classifica finale in quanto darà due bonus alle coppie in gara, fungendo di fatto anche da giudice. Esperienza particolare per Belli, che ritrova nello show Soleil Sorge, la sua ex fidanzata Mila Suarez e il suo migliore amico Mirko Gancitano. In attesa dunque di rivederlo in televisione, scopriamo quanto guadagna Alex Belli dalle sue apparizioni sul piccolo schermo.

Alex Belli: il cachet

Non sono chiaramente noti con esattezza i guadagni di Alex Belli in televisione, tuttavia stando alle indiscrezioni che trapelano in rete, il cachet dell’attore pare essere molto alto. Nella sua esperienza al Grande Fratello Vip, Belli avrebbe percepito un compenso di circa 5.000 euro a settimane, cui poi vanno aggiunte le sponsorizzazioni e tutte le ospitate che hanno seguito quell’esperienza dove Belli è stato protagonista del controverso triangolo amoroso con Delia Duran e Soleil Sorge.

Insomma, il patrimonio di Alex Belli è davvero ingente, considerando che i cachet televisivi ne costituiscono solo una parte. L’esperienza al Grande Fratello pare abbia fruttato circa 240.000 euro all’attore, tra la sua permanenza nella casa e il rientro per dare seguito a quel triangolo amoroso che ha costituito uno dei punti d’interesse degli spettatori.

Ora per Alex Belli si riaprono le porte della televisione, con la sua avventura a La pupa e il secchione che, anche se solo per una puntata, promette davvero scintille considerando i confronti incandescenti che ne verranno fuori.

