Concerto Bologna 5 aprile Piazza Maggiore: cantanti e scaletta

Concerto Bologna 5 aprile: scopriamo tutti i cantanti che si avvicenderanno nella splendida location di Piazza Maggiore.

In Piazza Maggiore a Bologna arriva Tocca a noi musica per la pace, il concerto che si terrà il 5 aprile 2022 a sostegno di Save the children per aiutare i bambini che stanno vivendo gli orrori della guerra in Ucraina. L’ingresso in piazza per assistere al concerto è gratuito, ma sarà contingentato per cui si può accedere solo con la prenotazione, con i 7.000 accessi che sono andati esauriti in meno di due ore. Tanta attesa dunque per il concerto per la pace di Bologna, che porterà sul palco alcuni dei più importanti artisti italiani: scopriamo la scaletta.

Concerto Bologna 5 aprile: la scaletta

Sono tanti i cantanti che hanno scelto di aderire alla causa e si esibiranno a sostegno di Save the Children a Bologna. L’evento sarà condotto da Andrea Delogu, con la partecipazione di Ema Stokholma e Daniele Piervincenzi. La line-up è eccezionale, non poteva mancare chiaramente Gianni Morandi, padrone di casa che già qualche tempo fa era stato protagonista a Piazza Maggiore cantando C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones per lanciare un messaggio di pace subito dopo lo scoppio del conflitto.

Tante le voci femminili, da Elisa ed Elodie a Noemi e Gaia, mentre a completare la line up ci sono: La Rappresentante di lista, Brunori Sas, Diodato, i Fast Animals ans Slow Kids, Paolo Benvegnù, Rancore e infine The Zen Circus. Tanti ospiti dunque, per un concerto imperdibile che sarà trasmesso anche in televisione, giovedì 7 aprile in prima serata su Rai 3. Un’occasione per vedere una parte del meglio della musica italiana e per lanciare un ulteriore messaggio di pace per un conflitto che purtroppo non accenna a finire.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI