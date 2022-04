All’Isola dei Famosi ieri sera 4 aprile l’eliminato Antonio Zequila entra in studio ma va in onda la pubblicità e non viene più interpellato, il retroscena

Ieri sera nella quinta puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda il 4 aprile si è tornati con la prassi di far entrare in studio l’eliminato della puntata precedente che in questo è il primo dell’edizione 2022 del reality condotto da Ilary Blasi. Tornato dall’Honduras, ha fatto così il suo ingresso in studio Antonio Zequila che molti conoscono con il soprannome Er Mutanda dato da Elena Santarelli quando l’attore di origini napoletane ha partecipato nel 2005 all’Isola dei Famosi.

L’ingresso in studio è un momento molto importante per i concorrenti che hanno perso al televoto perché è un modo per rivedere le immagini più emozionanti del loro percorso. Per Antonio Zequila però non c’è stato quest’occasione. Apparso scuro in volto fin dall’ingresso in studio, la sua entrata è stata interrotta dalla pubblicità e solo al termine della puntata è stato interpellato.

In molti si sono chiesti su Twitter quale fosse stato il vero motivo ed il retroscena dietro il mancato spazio all’attore è molto semplice. Si è preferito da scaletta puntare sul gioco e sulle dinamiche interne del reality. Probabilmente non si è avuto il tempo necessario per far parlare l’eliminato in quella fase della puntata. Infatti durante le nomination appena avuta la parola, Antonio Zequila ha potuto finalmente esternare tutto il suo rammarico.

Antonio Zequila deluso per l’eliminazione all’Isola dei Famosi

Antonio Zequila non ha nascosto di essere deluso per la sua eliminazione. “Sicuramente non ho potuto esprimere il mio potenziale” ha spiegato ad Ilary Blasi. “Ho fatto un’Isola in coppia con Floriana che è stata una zavorra. A causa sua ho avuto due nomination. Inoltre nella prova immunità avevo una lussazione alla spalla e non ho potuto giocare come avrei voluto”. Per Antonio Zequila, Floriana è logorroica e incompatibile con il suo carattere.

L’eliminato ha confessato che avrebbe scelto, con il senno di poi, Marco Melandri ritenuto una persona incredibile. Ha poi raccontato un episodio che li ha legati: “Abbiamo visto le stelle insieme e ci siamo commossi ricordando i nostri cari”. Infine ha parlato dei suoi progetti per il futuro spiegando che a breve produrrà un film perché ha acquistato i diritti di un libro.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI