Luchè Marracash Le pietre non volano testo e significato

Le pietre non volano: scopriamo il testo e il significato della canzone di Luchè e Marracash.

Tra le canzoni più amate di Dove volano le aquile, il nuovo CD di Luchè, c’è sicuramente Le pietre non volano, brano in featuring con un altro grande esponente della scena rap italiana come Marracash. Scopriamo il significato e il testo della canzone.

Le pietre non volano: il significato della canzone di Luchè e Marracash

Il brano si articola in una serie di riflessioni tra presente e passato, ripercorrendo alcuni momenti e facendo delle considerazioni a riguardo. La ricerca dell’equilibrio e della pace è spesso un obiettivo, ma è anche una missione impossibile e si accompagna alla ricerca di sé stessi, un obiettivo ancora da trovare.

Le pietre non volano: il testo della canzone di Luchè e Marracash

Le stelle non finiscono mai

Le rocce fermano i mari

I diamanti fanno ricchi gli umani

Le Pietre non volano

Ho trovato un amico nell’alcol

Ho trovato un nemico nell’altro

Io ho teso la mano e lui mi ha dato uno schiaffo

La pace e l’armonia non m’hanno mai salvato

La separazione dei miei genitori

Fu la mia prima delusione d’amore

Mi ha reso una persona fin troppo rancorosa

Che mi rincarnerò nella spina di una rosa

Il mondo è piccolo ma gira all’infinito

Se mi perdo io si perde anche chi mi ha seguito

Anche se alzare la voce non c’è più proibito

Chi ha le risposte preferisce stare zitto

Sto cercando ancora me stesso

Che ha sofferto a modo diverso

Piangere in pubblico non è permesso

Niente ha senso ma ci penso spesso

Le stelle non finiscono mai

Le rocce fermano i mari

I diamanti fanno ricchi gli umani

Le Pietre non volano

Fai il tuo gioco croupier

Corro in questa coupé

Per seminare Cupido

Lo so, sono un primitivo

Che ha timore perché hai tu timore, te lo dico

Più sincero di così si muore, mi hai seppellito

Siete nello Show Business, senza business, senza show

È pieno di Giuda, gli occhi coperti di Julia Fox

La zona di giù non può

Lo sento non siamo uniti

Soldi sporchi come se ne esistessero di puliti

Non una vacanza serve un sostituto

Dov’è la ragazza che m’ha sostenuto?

Quando dico basta sai già come chiudo

A doppia mandata mandata a fanculo

Prima o poi cadrò, una pietra non vola

A che punto sto della mia traiettoria?

Quanti vetri ho rotto, oh si, mentre prendevo quota

Quanto faccio ombra quando ti passo sopra

Le stelle non finiscono mai

Le rocce fermano i mari

I diamanti fanno ricchi gli umani

Le Pietre non volano

La prima volta la puntai nello specchio di una camera

Dita sul grilletto non sapendo fosse carica

Complesso di case popolari ed inferiorità

Un senso di sfida che neanche il tempo pagherà

Giorni interi spesi ad osservare chi mi tradirà

Mi incise un offesa: “Dì chi ami, non ti ferirà”

Soldi per traguardi che la mente manco immagina

Tutto è una minaccia per chi ha un buco dentro all’anima

Scrivo mentre il mondo si resetta per un virus

Il domani è solo un bonus prova a non perdere il focus

Punto su me stesso ma non è mai stato un gioco

Non esisto per i media, ma giuro ancora per poco

A volte mi sento come in balia delle maree

Un povero illuso con un milione di idee

Chiedo a Dio solo una cosa in cambio della fede

Che se muoio mi faccia vedere che succede

Le stelle non finiscono mai

Le rocce fermano i mari

I diamanti fanno ricchi gli umani

Le pietre non volano

