Chi è Julia Baird: il fratello era un mito della musica

Ospite internazionale per Serena Bortone, che nella puntata del 6 aprile di Oggi è un altro giorno accoglie nel proprio studio Julia Baird. Un nome che forse a molti non dirà tanto, ma che ha un peso fondamentale nel mondo della musica perché è quello della sorella di John Lennon. Scopriamo dunque tutto sulla donna.

Chi è Julia Baird

Julia Baird è la seconda figlia di Julia Stanley, la madre di John Lennon. John e Julia sono però fratelli solo da parte di madre, il padre è diverso: Bobby Dykins è il padre di Julia Baird, mentre Alfred Lennon è quello di John. Julia conosce il fratellastro John all’età di quattro anni, quando questo riprende i rapporti con la madre e tra i due c’è sempre stato un buon rapporto, con Lennon che è stato un fratello maggiore modello per Julia.

Dopo essersi persi di vista per alcuni anni, John e Julia si ritrovano ai tempi dei Beatles, recuperando quell’atmosfera familiare che li ha sempre legati. Julia nel 1968 sposa Alfred Baird, i due hanno ben tre figli, ma divorziano nel 1981. La donna ha raccontato il suo legame col fratello nel libro John Lennon, my brother insieme a Geoffrey Giuliano, mentre nel 2004 ha scritto Imagine This – Growing up with my brother John Lennon, adattato nel film Nowhere Boy nel 2009.

Insomma Julia, oltre ad avere avuto un legame molto profondo con John Lennon, è stata anche una fonte importante di testimonianze sulla vita del fratello, raccontando il loro legame e facendo conoscere al mondo alcuni tratti di uno dei più grandi miti di sempre della musica, un personaggio iconico che ha saputo conquistare milioni di fan in tutto il mondo.

