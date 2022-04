Eliminati a sorpresa nella quarta puntata della Pupa e il Secchione 2022. Arriva Paola Caruso con un Secchione attore e lo show di Alex Belli e Soleil

Quarta puntata della Pupa e il Secchione 2022 all’insegna dell’eliminazione shock. Una coppia e una Pupa sono definitivamente usciti dallo show condotto di Barbara D’Urso lasciando tutti a bocca aperta. Nella prima puntata erano arrivati ultimi alla doccia di cultura la troppia formata da Alessandro De Meo, Emy Buono e Asia Valente ma la loro permanenza era già stata annunciata.

Dopo è stata la volta di Flavia Vento e Aristide Malnati che però non sono stati esclusi e il papirologo è rientrato in gioco con Elena Morali mentre la Vento ha abbandonato il reality, la quinta volta nella sua carriera. La prima eliminazione ufficiale è stata così quella di Vera Miales e Nicolò Scalfi con il campione di Caduta Libera che è tornato in gioco come ospite dopo l’appello di sua madre alla giuria.

Prima di entrare nel vivo delle tre eliminazioni e delle nomination, facciamo un riassunto di cosa è successo nella quarta puntata della Pupa e il Secchione 2022 in onda il 5 aprile.

La Pupa e il Secchione 2022 quarta puntata riassunto 5 aprile

Ad inaugurare la puntata di ieri sera del 5 aprile della Pupa e il Secchione 2022 è stata Paola Caruso che è entrata in gioco finalmente dopo essere guarita da un’allergia. Gareggia in coppia con un nuovo secchione Edoardo Baietti che le è stato presentato durante la sera di ieri per la prima volta. Ampio spazio dedicato poi da Barbara D’Urso a Mila Suarez e Mirko Gancitano. Il Pupo per una sera, Alex Belli, che è stato protagonista del reality è l’ex fidanzato della modella di origini marocchine e amico del fidanzato di Guenda Goria.

L’ex concorrente del Grande Fratello VIP è intervenuto per far da paciere nella coppia. Nel corso della quarta puntata del 5 aprile della Pupa e il Secchione 2022 è stato poi il momento dello zucca quiz che ha visto trionfare Gianmarco Onestini e Maria Laura De Vitis. Alla prova della fattoria ha invece premiato la Fotonica e Orlando Puoti che hanno ricevuto dei voti particolarmente alti.

Alex Belli e Soleil Sorge si sono punzecchiati per tutta la serata con battutine e riferimenti alla loro esperienza al Grande Fratello. Delia Duran era dietro le quinte ad accompagnarlo perché in qualità di Pupo per una sera ha donato due bonus alle coppie. I primi cinque punti sono andati a Francesco Chiofalo e Annaclara Hellwing per il miglior shooting fotografico. Gli altri cinque invece sono stati conquistati da Denis Dosio per la prova di sensualità con il suo stacchetto per Antonella Elia.

La Pupa e il Secchione 2022 chi è stato eliminato puntata 5 aprile

La quarta puntata è stata anche quella che ha visto la fine definitiva della troppia. Alessandro De Meo ha dovuto scegliere con quale Pupa proseguire il gioco e ha preferito Emy Buono. Asia Valente ha così sfidato Mila Suarez per restare in gara e rubargli il Secchione Mirko Gancitano. A vincere la sfida sull’acqua, immerse in una vasca piena di schiuma, è stata Asia Valente che si è così unita a Mirko Gancitano formando la nuova coppia. Ad essere eliminata è stata Mila Suarez.

A sorpresa però grazie alla busta shock Silver, Mila Suarez è diventata ufficialmente la Pupa insidiosa, cioè una Pupa che tenterà di rubare un Secchione ad un’altra concorrente. A seguire le nomination: Francesco Chiofalo e Annaclara hanno votato Nicole ed Ivan, Laura e Orlando hanno nominato Emy Buono e Alessandro, stessa scelta di Aristide e Elena mentre Asia e Mirko hanno scelto per l’eliminazione di Nicole e Alessandro. Denis Dosio e Ilaria hanno votato Orlando e Laura, Marialaura e Gianmarco e Nicole e Ivan hanno scelto Emy e Alessandro. Emy e Alessandro hanno ricambiato il voto scegliendo Ivan e Nicole. Infine anche Alessio e Valentina hanno nominato Ivan e Nicole.

La giuria, insieme agli ultimi classificati Aristide ed Elena, ha scelto di mandare al bagno di cultura Ivan e Nicole. A vincere è stata la coppia composta da Aristide ed Elena. Ad essere eliminati sono stati Ivan e Nicole che hanno avuto la peggio contro una coppia preparatissima.

