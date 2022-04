I laureati trama cast e trailer

I laureati è uno dei film più famosi di Leonardo Pieraccioni. La commedia, uscita al cinema nel 1995, rappresenta la prima esperienza da regista per il comico toscano, affiancato da grandi amici e colleghi.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su I laureati, che vede al centro della scena quattro fuoricorso trentenni che faticano a crescere. Condividono un appartamento e tutte le loro vite stanno per raggiungere un punto di svolta, nel bene e nel male.

I laureati trama e cast

Leonardo, Rocco, Bruno e Pino sono quattro trentenni universitari, da molto tempo fuori corso. Vivono tutti insieme in un appartamento a Firenze, come se fossero 20enni. In questo alloggio condividono sogni, speranze e pessime scelte. Leonardo ha lasciato la moglie dopo pochi mesi di matrimonio, Rocco vive con i soldi che gli ha lasciato la nonna, e intanto lavora come metronotte. Bruno è sposato con Marta, che vede di rado tra i finti studi, raggiungendo la casa del suocero. Una storia complessa, con menzogne sugli esami e tradimenti con la sorella della moglie, Cecilia. Pino, infine, spera ancora di ottenere prima o poi un enorme successo come cabarettista, anche se è afflitto da una lamentosa fidanzata che lo assilla ogni singolo giorno.

Quattro vite allo sbando per altrettanti “giovani” totalmente inerti, fermi in un limbo e senza vere prospettive. Ciò che gli riesce bene, però, è mettere in atto numerose goliardate. L’unico ad avere un minimo di lucidità sembra essere Leonardo, che si innamora di Letizia, sorella di Rocco, attrice di fotoromanzi.

Come detto, il cast de I laureati è molto ricco, composto da ben noti attori italiani, amici di Leonardo Pieraccioni. Questi interpreta il protagonista Leonardo, mentre Rocco è Rocco Papaleo. Bruno è Gian Marco Tognazzi, mentre Pino, che completa il gruppo dei conviventi, è Massimo Ceccherini. Il nuovo grande amore di Leonardo, Letizia, è Maria Grazia Cucinotta. A completare il cast vi sono poi Tosca D’Aquino (Anna), Alessandro Haber (Professor Galliano) e Barbara Enrichi (Sonia).

I laureati trailer

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI