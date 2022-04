Laura Pausini film Amazon: colonna sonora di Piacere di conoscerti

In un film come il biopic di Laura Pausini la colonna sonora ha ovviamente un’importanza enorme. Il titolo è Piacere di conoscerti ed è disponibile da giovedì 7 aprile nel catalogo streaming di Amazon Prime Video. Inutile dire che a farla da padrona siano i suoi brani storici, ma non solo. Uno dei nuovi, in particolare, ha forse il ruolo più importante di tutti.

Scopriamo qual è la colonna sonora di Piacere di conoscerti. Ecco il tappeto musicale che accompagna lo spettatore in questo viaggio attraverso due vite di Laura Pausini, una reale e l’altra mai vissuta ma plausibile e altrettanto felice perché fatta di musica.

Laura Pausini, Piacere di conoscerti colonna sonora

La Solitudine non poteva che avere un ruolo cruciale in questo film. Trova spazio tanto nella parte iniziale di Piacere di conoscerti, quanto in quella finale. Rappresenta il momento della svolta, la sliding door della vita di Laura Pausini. Da una parte vediamo condurla al successo al Festival di Sanremo, dall’altra chiude invece il cerchio sul finire della pellicola, poco prima che le due Laura si incontrino per la prima volta.

Io canto evidenzia tutta la sua passione per la musica e trova spazio a sua volta, ma uno dei brani più rilevanti è senza dubbio quello che le ha consentito di vincere il Golden Globe per la miglior canzone originale. Si tratta di Io sì, colonna sonora del La vita davanti a sé, con Sophia Loren

A completare l’analisi dei brani cruciali del film c’è poi Scatola, che ha anticipato il film, che ne sfrutta l’immagine cardine per avviare questo racconto. Un brano che racconta di un’amicizia passata, di una fase della vita andata, che lei ritrova un po’ per caso e prova a riacciuffare. Una canzone che vanta più significati, dal momento che la destinataria di questa canzone potrebbe benissimo essere lei. È questo che accade nel film. La celebre cantante si rivolge all’altra Laura, che il successo non lo ha mai raggiunto ma, essendo la stessa persona, non può abbandonare di certo la musica. La gloria non è tutto ciò conta, la musica sì.

