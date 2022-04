Manuela Raffaetà è la moglie di Marco Melandri. Apprezzatissima su Instagram, scopriamo chi è

Marco Melandri 39 anni di età ed ex campione di motociclismo è stato uno dei concorrenti più discussi dell’isola dei famosi 2022. Nel mirino del gossip la sua storia d’amore con la moglie Manuela Raffaetà. Mesi fa è stato lo stesso ex naufrago a parlare della sua crisi coniugale della sua relazione con una presunta amante, una nuova compagna che ha espressamente detto di voler essere fuori dal mondo dei pettegolezzi e che il racconto del campione sulla loro storia non era veritiero. Marco Melandri e Manuela Raffaetà sono tornati insieme dopo la crisi, complice anche l’amore per la loro figlia. Diversi esperti del settore però hanno parlato di un ritorno di fiamma fake, lui avrebbe una nuova fidanzata. Al di là del gossip su di loro scopriamo qualcosa di più su chi è la moglie di Marco Melandri.

Manuela Raffaetà Marco Melandri: chi è la moglie

La moglie di Marco Melandri è Manuela Raffaetà di origini Trentine. È nata a Tione di Trento ed ha 38 anni di età, la data di nascita completa è 28 luglio 1984. Fin dall’infanzia Manuela ha coltivato la sua passione per la moda, dopo essersi diplomata nel suo paese d’origine si è travestita tra Roma e Milano iniziando a sfilare in passerella. Complice la sua prorompente bellezza, mora occhi chiari e un fisico perfetto, la moglie di Melandri ha iniziato a fare di lavoro la modella, è infatti alta quasi 1,80 senza tacchi. La Raffaetà ha però svolto anche un lavoro che in pochi sanno è che ha fatto da cupido per il suo matrimonio: l’ombrellina. Le ombrelline della Moto Gp sono delle ragazze bellissime che fanno ombra ai piloti prima della partenza. Come è accaduto tra Sofia Novello e Valentino Rossi, complice per la conoscenza tra i due, é stato proprio questo lavoro. Marco Melandri e la moglie Manuela Raffaetà si sono conosciuti nel 2004 al Motorshow di Bologna, un colpo di fulmine. Si sono sposati e dieci anni dopo, nel 2014, è nata la loro figlia Martina che ha 8 di età. La moglie di Melandri oggi è una star del web sul suo profilo Instagram manumm.33 posta spesso scatti di vita quotidiana.