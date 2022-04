Marica Pellegrinelli e Tomaso Trussardi insieme per una serata: arriva la replica di Eros Ramazzotti. Scopriamo cosa è successo.

Compleanno polemico per Tomaso Trussardi, che su Instagram ha pubblicato le foto del suo primo compleanno senza Michelle Hunziker, lanciando però anche una frecciatina all’ex moglie, colpevole di non avergli fatto gli auguri. “Grazie a tutti per gli auguri, anche a chi se n’è dimenticato”: questo il messaggio di Tomaso, che poi rincara la dose pubblicando una foto con Marica Pellegrinelli, ex compagna di Eros Ramazzotti, ex marito proprio di Michelle Hunziker. Insomma, uno scatto che non può passare inosservato: vediamo nel dettaglio cosa è successo

Marica Pellegrinelli e Tomaso Trussardi: il significato della scritta

Tra le tante storie pubblicate in occasione del suo compleanno, l’ex marito di Michelle Hunziker ne ha pubblicata una con Marica Pellegrinelli scrivendo “L’è mia er”, mentre la donna ha ricondiviso commentando “Te ma, del Bü”. Uno scambio di battute dal significato enigmatico, ma che ha ovviamente scatenato il gossip intorno ai due e ai due celebri ex.

Trussardi non ha nascosto l’intento di mandare dei messaggi a Michelle Hunziker e queste foto sono un’ulteriore riprova delle frecciatine che l’ereditiere sta lanciando. Che dire invece di Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti? Il cantante a dire il vero si è tirato fuori dalla discussione, pubblicando una foto con la figlia, come a dire che il suo vero amore è lei e che non vuole saperne di questi intrighi social.

Insomma, tra foto, frecciatine e frasi sibilline, l’intreccio è servito con Tomaso Trussardi e Marica Pellegrinelli, ma chissà se la situazione si sgonfierà qui, fermandosi a questi scatti, o se invece arriverà una replica, magari di Michelle Hunziker, colpita a più riprese dalle parole dell’ex marito. Lo scenario è tutto in divenire.

