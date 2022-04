Mister Felicità trama cast e trailer

Alessandro Siani sta seguendo la carriera di Leonardo Pieraccioni, in qualche modo. Continua a inanellare commedie per tutta la famiglia, come Mister Felicità del 2017, ricoprendo il ruolo di regista, attore protagonista e sceneggiatore.

Negli ultimi anni Alessandro Siani ha deciso di proporre messaggi positivi. Le sue favole moderne sanno far ridere e, al tempo stesso, confortare. I classici titoli per tutta la famiglia. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Mister Felicità.

Mister Felicità trama e cast

Martino è un giovane di origini napoletane particolarmente pigro. Vorrebbe poter vivere senza essere mai costretto a lavorare. A sostenerlo è la sorella Caterina nella sua casa in Svizzera. Di colpo, però, tutto cambia. Lei resta coinvolta in un incidente e non può lavorare. Dovrà sostituirla proprio Martino, diventando uomo delle pulizie presso il Dottor Guglielmo Gioia, un mental coach.

Le cure di riabilitazione della sorella sono però molto care, così Martino prova a guadagnare qualcosa. Approfittando dell’assenza di Gioia, decide di fingersi suo assistente, aiutando alcuni dei suoi pazienti. Tra questi vi è Arianna Croft, pattinatrice professionistica e campionessa che ha perso la motivazione e l’autostima dopo una caduta.

Martino improvvisa del tutto il suo percorso di cura ma riesce comunque ad aiutarla. Il rapporto tra loro si fa profondo, al punto da dare il via a una relazione amorosa. A complicare il quadro, però, vi sono la madre di Arianna, Augusta, e il Dottor Gioia, legati sentimentalmente e separatisi anni prima.

Cast molto interessante per Mister Felicità, che ha come protagonista Alessandro Siani nei panni di Martino, come detto. Sua sorella, che deve sopportare un fratello così indolente, è Caterina, ovvero Cristiana Dell’Anna. Il Dottor Guglielmo Gioia è interpretato da Diego Abatantuono. Il grande amore di Martino, la pattinatrice Arianna Croft, è Elena Cucci, la cui madre Augusta è interpretata da Carla Signoris.

Mister Felicità trailer

