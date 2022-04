Red 2 trama cast e trailer film con Bruce Willis

Trama, cast e trailer di Red 2, film del 2013, sequel della pellicola del 2020 tratta dal fumetto omonimo di Warren Ellis e Cully Hamner.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Red 2, sequel che rivede Bruce Willis nei panni dell’ex agente letale Frank Moses. Nuovamente in azione, costretto a tutto pur di guadagnarsi nuovamente quella meritata pensione e, perché no, un po’ di felicità al fianco di Sarah Ross. Protagonista assoluto Bruce Willis, affiancato da un cast d’eccezione. Alla regia vi è Dean Parisot, per un action sorprendente, sostituendo Robert Schwentike. Confermati invece alla sceneggiatura Erich e Jon Hoeber.

Red 2 trama e cast

Frank Moses sembra finalmente felice. Vive sereno al fianco della fidanzata Sarah Ross ma l’amico Marvin Boggs lo avverte di un imminente pericolo. Lui però non vuole pensare al peggio e, conoscendone le derivi psicotiche, decide di ignorarlo. Boggs resta però vittima di un’esplosione. Un messaggio chiaro che non può che far scattare tutti i red alert del caso. È diventato un bersaglio.

L’FBI decide di interrogarlo in merito alla morte dell’amico ma tutto viene interrotto da Jack Horton, che prende d’assalto la sede dell’agenzia, pretendendo informazioni cruciali su Notte Fonda. Fa riferimento a una testata nucleare che gli ex agenti hanno piazzato in Russia durante la Guerra Fredda.

A salvare la vita di Frank e Sarah sarà proprio Boggs, che aveva finto la propria morte. Horto e i servizi segreti sono certi che i due stiano progettando un attentato terroristico. Devono darsi alla fuga ma vengono braccati in ogni dove. Per riuscire a riabilitare i propri nomi dovranno condurre le proprie indagini personali, affiancati da Victoria Winslow, come sempre, e dovendo guardarsi le spalle anche dalla spia russa Katja Petrokova.

Il cast di Red 2 è davvero eccellente. Come detto, il protagonista Frank Moses è interpretato da Bruce Willis. La sua fidanzata Sarah Ross, che adora l’adrenalina e trova sempre il modo di cacciarsi nei guai, ha il volto di Mary-Louise Parker. L’imprevedibile Marvin Boggs è John Malkovich, mentre a completare il trio di ex agenti è Helen Mirren, che interpreta Victoria Winslow.

La squadra dovrà guardarsi le spalle da Jack Horton, ovvero Neal McDonough, così come dalla spia russa Catherine Zeta Jones, ovvero Katja Petrokova. L’inventore di Notte Fonda, rinchiuso in manicomio, è Edward Bailey, ovvero Anthony Hopkins, mentre l’agente coreano contro il quale dovrà scontrarsi Frank è Han Cho Bai, che ha il volto di Lee Bying-hun.

Red 2 trailer film

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI