Isola dei Famosi 2022 nella puntata di ieri sera 7 aprile gli eliminati sorprendono per le percentuali e le coppie scoppiano

La puntata di ieri sera dell’Isola dei Famosi 2022 del 7 aprile è stata all’insegna dei cambiamenti. Il reality ha infatti uno slogan, pronunciato da Ilary Blasi, tutto può cambiare. Mai come questa volta è proprio così. La puntata si è infatti aperta con l’annuncio da parte della conduttrice che a partire dal prossimo lunedì le coppie saranno separate, tutti contro tutti e mai più Playa Accoppiada.

Per questo è stato particolarmente importante della sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2022 perché gli eliminati hanno praticamente perso un’occasione importante per poter fare il loro percorso in Honduras. Prima di scoprire chi è stato eliminato, un riassunto di cosa è accaduto ieri sera.

Isola dei Famosi 2022 sesta puntata riassunto

La puntata del 7 aprile è iniziata con l’acceso scontro tra Jeremias Rodriguez e Nicolas Vaporidis. Il fratello di Belen continua ad accusare l’attore di Notte prima degli esami di essere troppo polemico e di urlare troppo. A sua volta Nicolas ha detto senza mezzi termini che Jeremias non sa chiedere scusa ed è troppo arrogante.

Non c’è stato il chiarimento tra i due e il gruppo dei naufraghi si è schierato tutto a favore dei Rodriguez. Dello stesso trattamento Ilona Staller che è malvista dal gruppo perché ritenuta falsa e una concorrente che non collabora alla convivenza partecipando alla pesca e alla preparazione del fuoco.

Poco dopo è arrivata la grande sorpresa: i due fidanzatini Roger ed Estefania hanno avuto la possibilità, vincendo una prova di forza, di poter giocare in coppia abbandonando i loro rispettivi compagni di avventura che si sono uniti tra loro. Così a gareggiare insieme ci sono Nicolas Vaporidis e Ilona Staller. I Tavassi e Carmen Di Pietro con suo figlio hanno invece scelto di non separarsi.

Nel frattempo a Playa Sgamada è arrivato Nick dei Cugini di Campagna, rimasto solo dopo la squalifica del compagno di squadra Silvano per bestemmia, appena arrivato sull’Isola. Per Nick c’è stata la possibilità di trovare un nuovo compagno e Blind ha deciso, da capo della Playa, di entrare in gioco su Playa Accoppiada con il cantante di Anima mia.

Arriva così il momento dei primi eliminati al televoto. Lory Del Santo e il suo fidanzato Marco Cucolo sono stati sconfitti dalla coppia, poi scoppiata, formata da Ilona Staller e Roger. I due naufraghi eliminati nella sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2022 sono così sbarcati su Playa Sgamada come singoli concorrenti. Il televoto flash ha invece condannato all’eliminazione Roberta Morise che ha perso con il 13% dei voti. L’ex fidanzata di Carlo Conti è la terza eliminata dell’Isola dei Famosi 2022. Le percentuali di voto ieri sera 7 aprile hanno premiato, ancora una volta, Laura Maddaloni con il 47% di preferenze contro il 40% di Jovana.

Dopo l’eliminazione di Roberta Morise, nella Playa Sgamada è stata nominata leader Laura Maddaloni, mentre nella Playa Accoppiada sono partite le nomination. Tutti hanno votato per la neo coppia Nicolas Vaporidis e Ilona Staller che a loro volta avevano nominato Jeremias e Gustavo Rodriguez. I due attori vanno al televoto contro Floriana e Clemente Russo scelti dai leader Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro.

La scelta dei due non è stata apprezzata da Floriana che ha criticato la decisione di Carmen di nominarla. Al televoto quindi sono andate le coppie composte da Nicolas Vaporidis-Ilona Staller e Floriana Secondi-Clemente Russo.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI