Luca Parmitano stipendio, quanto guadagna come astronauta

Luca Parmitano è un celebre astronauta italiano, nato nel 1976. Ha iniziato la propria carriera all’interno dell’aeronautica militare nel 1995, laureandosi in seguito in Scienze Aeronautiche presso la Federico II di Napoli. Sappiamo molto della sua vita professionale e poco di quella privata. Di seguito proveremo però a rispondere a una curiosità che in tanti hanno. Quanto guadagna Luca Parmitano?

Sapete qual è lo stipendio di un astronauta? Luca Parmitano è tra gli spaceman più famosi al mondo, qual è la sua “busta paga”? Scopriamo un po’ cosa comporta, economicamente, una vita nello spazio.

LEGGI ANCHE: Chi è Luca Parmitano: la vita privata e l’incidente spaziale

Luca Parmitano quanto guadagna

Dopo la laurea in Scienze Aeronautiche, ha seguito un periodo di formazione tra Texas, Germania e Belgio. È diventato un pilota collaudatore sperimentale dell’Aeronautica Militare, completando un master in Ingegneria del Volo Sperimentale nel 2009. Ha accumulato più di 2mila ore di volo, a bordo di svariati veicoli differenti. È stato poi selezionato come astronauta per l’ESA. Nel 2009 tutto è cambiato, iniziando il proprio viaggio nello spazio. Ha messo piede al di fuori dell’orbita terrestre nel 2013, cimentandosi in una passeggiata spaziale di 6 ore e 7 minuti, divenendo il primo astronauta italiano a compiere attività extraveicolari. Nel 2019 è tornato in orbita e a gennaio 2020 ha ottenuto il record in Europa per la permanenza extraveicolare, con un tempo di circa 32 ore.

In tanti si chiedono quanto guadagni un astronauta. Ecco la risposta sullo stipendio di Luca Parmitano. Conoscere la cifra esatta è quasi impossibile, questo va specificato. Si può però individuare una somma che supera quota centomila euro annui. Un totale che può variare in base alle differenti missioni per le quali viene selezionato.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI