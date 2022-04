Guendalina Tavassi, chi è l’ex fidanzato Remo Nicolini che lavoro fa

Guendalina Tavassi, scopriamo chi è l’ex fidanzato Remo Nicolini e che lavoro fa: tutto sull’uomo e sulla storia con la naufraga.

Guendalina Tavassi ha fatto il suo ritorno all’Isola dei famosi, dove concorre in coppia con il fratello Edoardo. La donna ha ottenuto il proprio successo con la partecipazione al Grande Fratello e tra le questioni sorte durante la sua esperienza nella casa c’è stata anche quella della figlia Gaia, avuta con l’ex compagno Remo Nicolini. I due si sono attaccati sotto i riflettori, rincarando anche la dose sui social, e Guendalina è arrivata allo scontro anche con la figlia Gaia. Scopriamo però qualcosa in più sull’ex compagno della Naufraga, Remo Nicolini, e su che lavoro fa.

Guendalina Tavassi: chi è Remo Nicolini

Non sappiamo molto sulle origini e sulla biografia di Remo Nicolini, le cui notizie iniziano dal momento della sua apparizione sulle scene, ovvero quando l’ex compagna Guendalina Tavassi è entrata nella casa del Grande Fratello. Remo e Guendalina sono stati insieme per diversi anni e nel 2003 hanno avuto unna figlia di nome Gaia. I due non si sono lasciati benissimo e ciò ha intaccato anche i rapporti tra Gaia e Guendalina: la figlia ha sempre vissuto col padre e spesso ha accusato la madre di essere assente e violenta. Le due si sono anche scontrate sui social, con Remo che si è schierato al fianco della figlia, accusando l’ex fidanzata.

Dopo la rottura con Guendalina Tavassi, Remo Nicolini ha avuto una storia con Claudia Losito: la donna è anche rimasta incinta, ma prima di partorire e di sposarsi i due si sono lasciati. Anche in quel caso c’è stato un giallo riguardante Guendalina, che ha detto che in quel periodo Remo ha provato a corteggiarla.

Per quanto riguarda l’aspetto professionale, Remo Nicolini in passato ha tentato di intraprendere una carriera nel mondo del porno, ma non sappiamo se oggi sia ancora in quel settore e quindi non possiamo dire con esattezza che lavoro fa Remo Nicolini.

