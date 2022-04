Nick Luciani oggi, quanti anni ha e dove abita il cantante dei Cugini di Campagna

Nick Luciani, scopriamo com’è oggi l’ex componente dei Cugini di Campagna: quanti anni ha e dove abita l’artista.

Tra i protagonisti della sedicesima edizione dell’Isola dei famosi c’è anche Nick Luciani, storico membro dei Cugini di Campagna, che ha lasciato per un periodo la band, facendovi ritorno solo nel 2021. Scopriamo cosa fa oggi il cantante, dove abita e quanti anni ha.

Nick Luciani oggi

Nicolino Luciani, in arte Nick, è nato il 2 giugno 1970 a Roma e ha quindi 51 anni. La sua storia coi Cugini di Campagna ha inizio nel 1994, quando viene chiamato a sostituire Marco “Kim” Orchetti. Nick diventa così la quarta voce della band in ordine cronologico e per ben vent’anni si esibisce insieme ai suoi colleghi in giro per il mondo, diventando un membro storico di uno dei più celebri gruppi della storia della musica italiana.

Nel 2014 arriva poi la decisione di prendersi una pausa dalla musica e di lasciare I Cugini di Campagna, anche a causa di alcuni dissapori col leader Ivano Michetti. Tuttavia, la sua vita dopo la musica non è stata facile: negli ultimi anni Nick ha vissuto un periodo di difficoltà economiche, come ha raccontato in un’intervista, dovendo costringere anche la moglie Vanessa e la figlia Karen a cambiare stile di vita. Nick ha raccontato di essere diventato un uomo di casa, di aver riscoperto i mezzi pubblici e di aver imparato a svolgere diversi mestieri, impegnandosi molto nella casa in cui vive con la famiglia a Roma.

Nel 2021, poi, Nick Luciani ha deciso di tornare nel mondo della musica, riunendosi ai Cugini di Campagna. Ora, per l’artista è arrivata anche l’esperienza in televisione, con la partecipazione alla sedicesima edizione dell’Isola dei famosi, a conclusione di un periodo buio che ormai è alle spalle.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI