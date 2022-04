Ospiti Stasera tutto è possibile 12 aprile: gran finale

Stasera tutto è possibile è di fatto il programma che ha definitivamente lanciato la carriera da presentatore di Stefano De Martino. Made in Sud aveva messo in mostra il suo potenziale ma questo show comico unico nel suo genere gli ha donato una carriera.

Scopriamo chi saranno gli ospiti del 12 aprile di Stasera tutto è possibile. Si tratta di un best of, ovvero di una raccolta dei momenti migliori di questa stagione del programma. Vale la pena però scoprire chi si è guadagnato un posto in questo maxi montaggio.

Stasera tutto è possibile, ospiti 12 aprile

Martedì 12 aprile va in onda su Rai 2, in prima serata, il best of di questa stagione di Stasera tutto è possibile, show comico presentato da Stefano De Martino. Una raccolta dei momenti migliori degli appuntamenti mandati in onda nelle ultime settimane, con Francesco Paolantoni, Biagio Izzo e l’imitatore Vincenzo De Lucia come ospiti fissi.

Quali sono i nomi dei VIP che sono riusciti a rientrare in questo montaggio? Scopriamolo insieme. Spazio ai nuovi giochi introdotti quest’anno e i grandi classici. Ciò vuol che avremo modo di apprezzare C’era una giravolta, colonna sonora, Chiuditi sesamo, così come i cult Stanza inclinata, Dance Battle, Segui il labiale, Serenata Step e Ruba Gallina, tra gli altri.

Per quanto riguarda gli ospiti di Stasera tutto è possibile, nello speciale del 12 aprile vedremo Ema Stokholma, Stash, Andrea Paris, Nathalie Guetta ed Elettra Lamborghini. Difficile pensare come possano mancare alcuni membri dei The Jackal, come Aurora e Ciro Priello, amatissimi. Spazio anche a Valeria Graci, probabilmente, così come Paolo Conticini, Antonio Giuliani, Sergio Friscia, Jonathan Kashanian, Peppe Iodice, Flora Canto, Maurizio Mattioli e Angelica Massera. Un cast davvero ricco, che promette di intrattenere tutti, anche chi ha seguito con attenzione questa nuova stagione dello show targato Rai.

