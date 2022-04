Coez in concerto a Brescia: scaletta

Coez torna a Brescia con una nuova tappa del suo Volare tour: scopriamo la scaletta del concerto nella città lombarda.

Il Volare tour di Coez torna a Brescia. Dopo la data d’esordio del 2 aprile al LattePiù, Coez fa ritorno a Brescia per cantare giovedì 14 arile al Gran Teatro Morato. A causa dei rinvii dovuti alla pandemia, il cantante ha dovuto accorpare i due tour previsti originariamente come separati, ovvero quello nei piccoli club e quello in quelli grandi. Ecco spiegate dunque le due date, in due location diverse, a Brescia. Dopo Milano e Roncade, dunque, Coez fa ritorno nella città lombarda, prima di fare tappa a Padova e dirigersi poi verso la sua Roma, per tre appuntamenti imperdibili. Andiamo dunque alla scoperta della scaletta del concerto di Coez a Brescia.

Coez, la scaletta del concerto a Brescia

La scaletta per il concerto di giovedì 14 aprile a Brescia non dovrebbe variare rispetto a quelle dei concerti precedenti. Ci saranno dunque tutte le canzoni dell’ultimo CD, Volare, ma anche quelle prese dagli album precedenti, tra grandissimi successi come La musica non c’è e Le luci della città, ma anche alcuni dei primi singoli che hanno portato la notorietà a Coez, come Ali sporche o Lontana da me. Una scaletta ricchissima dunque, con tantissime canzoni che sicuramente conquisteranno il pubblico di Brescia, pronto ad accogliere per la seconda volta in pochi giorni Coez. Ecco, nel dettaglio, la scaletta:

Wu-Tang

Fra le nuvole

Flow Easy

Le luci della città

Ol’ Dirty

Occhiali scuri

Sesso e droga

Jet

Come nelle canzoni

Cerchi con il fumo

Crack

Faccio un casino

Bomba a mano

Occhi rossi

E yo mamma

Margherita

Domenica

Niente che non va

Le parole più grandi

Ali sporche

Lontana da me

È sempre bello

La musica non c’è

Faccia da rapina

