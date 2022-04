Amati sempre Ultimo testo e significato canzone

Amati sempre, vediamo il testo e il significato della celebre canzone realizzata da Ultimo.

Amati sempre è una delle canzoni contenute nell’album Colpa delle favole di Ultimo: scopriamone il testo e il significato.

Amati sempre: il significato della canzone di Ultimo

Con questo testo molto intimo, Ultima canta una relazione scricchiola, tra l’esigenza di allontanarsi ma la mancanza della giusta forza per farlo. E la cosa più importante è ricordare di riuscire sempre ad amarsi.

Amati sempre: il testo della canzone di Ultimo

Sai che forse è vero, in queste sere ci pensavo

Sono sempre più sbadato e in testa aumenta il desiderio

Di sentirmi più lontano

Ma lontano, sai, non ci riesco a stare

E sai che in fondo è vero, l’amore va solo immaginato

È un passo ancora non compiuto

Ed è non farlo, sai, il segreto, ma se tutto resta dentro

Poi la vita, sai, ti chiede il conto

E poi mi sembra un po’ strano

Il mondo è un gioco alla mano

E prenditi qualcosa, faccia pure signorina

Dai permettimi di farlo, sono il solito cretino

Ma con la faccia da bugiardo e con il cuore di un bambino

Sai, sogno spesso di toccarti, ma poi mi sveglio nel cuscino

E portati con te tutte le cose, non guardarmi con quegli occhi

Sempre vivi nei miei testi, che mi lanciano ricordi

Ancora adesso mi fa male

Ma tu amati sempre

Ti sento nelle frasi della gente che cammina

Mentre parla d’argomenti a cui forse non credeva prima

Quando cerco di cambiare in poche ore la mia vita la mattina

Ti prego, amati sempre

Ricorda, amati sempre

E passami la vita tra le mani come se passassi il sale

Come se volessi il cuore e il cuore per averlo, sai

Basta avercene un altro dentro

E poi mi sembra un po’ strano

Il mondo è un gioco alla mano

E allora via da questo cielo che contiene i suoi pianeti

Quelli che ho cantato forte quando volevo, ma non c’eri

E lascia che poi il nostro tempo non cammini sempre a tempo

Tanto più pensi a un desiderio, più lui si trasforma in vento

E la gente ci guardava come fossimo due alieni

Ed io che sono abituato a smascherare i miei segreti

Le confesso che non guardo mai i suoi occhi da vicino

Perché poi ci casco dentro e non mi accorgo che respiro

E spegni tu la luce che io non mi reggo in piedi

Poi la spegni e vedo poco, ma tutto è dentro le mie mani

Non ti vedo, ma ti sento e il letto è diventato mare

Ti avvicini e non so stare a te vicino senza amare

Amati sempre

Ti prego, amati sempre

Ti prego, amati sempre

Ricorda, amati sempre

