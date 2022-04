Amici 21 guanti di sfida serale quinta puntata 16 aprile e motivazioni

Amici, andiamo alla scoperta di tutti i guanti di sfida che ci saranno nella quinta puntata del serale del talent di Canale 5.

Amici torna con la quinta puntata del serale, un appuntamento come sempre ricco di sfide e di emozioni. La serata sarà caratterizzata dalle solite tre sfide, al termine delle quali però ci sarà una sola eliminazione, non due come avviene di solito. Tante esibizioni, fra cui anche i soliti guanti di sfida lanciati in settimana: vediamoli tutti quanti.

Amici: i guanti di sfida della quinta puntata

Un guanto di sfida che vedremo è quello tra Sissi e Luigi, lanciato dal prod Rudy Zerbi. Il maestro ha ammesso di apprezzare entrambi i cantanti, rintracciando però delle carenze nella ragazza in quanto a interpretazione. Il guanto di sfida tra i due sarà quindi soprattutto sull’interpretazione e gli alunni si cimenteranno in un testo di Giorgio Gaber.

La prof Cuccarini ha lanciato invece un guanto di sfida che vedrà sfidarsi la coppia formata da Sissi e Alex da una parte e quella composta da Lda e Luigi dall’altra. La maestra ha spiegato che ha deciso di lanciare questo guanto per mettere in mostra il talento di tutti gli alunni, che dovranno cimentarsi in un brano di Elisa.

Passando al ballo, Raimondo Todaro ha lanciato il guanto di sfida tra Serena e Carola. Le due si esibiranno in una coreografia con molti passaggi tecnici, l’intento è quello di dimostrare alla prof Celentano la bravura di Serena, visto che la maestra non crede che l’alunna possa mai diventare una ballerina di livello, al contrario di Carola che ha tutte le carte in regola per affermarsi.

Infine, altro guanto di sfida lanciato da Rudy Zerbi, che fa affrontare Lda e Albe nella splendida La donna cannone di Francesco De Gregori, per stuzzicare Albe sull’interpretazione e sul mostrare un volto diverso sul palco rispetto al solito.

