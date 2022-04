Scaletta Amici Serale 2022 quinta puntata 16 aprile

Amici torna con la quinta puntata del serale: andiamo a vedere la scaletta per l’appuntamento di sabato 16 aprile.

Va avanti la ventunesima edizione di Amici, giunta alla quinta puntata del serale. Col prosieguo delle puntate, il cerchio degli alunni rimasti in gara continua a stringere e tutti iniziano a intravedere il traguardo della finale, motivo per cui le gare e le eliminazioni si fanno sempre più pesanti. Sabato 16 aprile va in onda, come di consueto in prima serata su Canale 5, la quinta puntata dell’edizione serale di questa ventunesima edizione di Amici: scopriamo la scaletta dell’appuntamento.

Amici 21: la scaletta della quinta puntata

La struttura della serata è la solita, con le tre sfide, ma c’è una grandissima novità: ci sarà una sola eliminazione. Si parte dunque con la sfida tra la squadra di Veronica Peparini e Anna Pettinelli e quella di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, con in mezzo il guanto di sfida lanciato da quest’ultima tra Michele e Dario.

Al termine della manche abbiamo il primo eliminato provvisorio e si procede dunque alla seconda serie di sfide, che vede impegnate ancora la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, contro stavolta quella di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Da questa sfida esce il secondo eliminato provvisorio, prima della manche finale, che altro non è che un remake della seconda manche. La squadra di Zerbi e Celentano, protagonista di tutte le sfide, sfida ancora quella di Cuccarini e Todaro.

Da quest’ultima sfida esce il terzo eliminato provvisorio e a questo punto i tre alunni a rischio eliminazioni si sfidano nel ballottaggio finale, da cui uscirà il nome del concorrente che dovrà abbandonare la scuola di Amici in questo episodio. Tante emozioni in vista anche per questa quinta puntata del talent show di Canale 5, con la tensione alta soprattutto per l’eliminazione nel finale.

