Lorella Boccia chi è e com’era ad Amici

Lorella Boccia: scopriamo chi è la conduttrice della decima edizione di Made in Sud e com’era nella sua esperienza ad Amici.

Made in Sud sta per tornare con la decima stagione: lo show comico prenderà il via a partire da lunedì 18 aprile e si presenta con una veste del tutto rinnovata, con alla guida la coppia formata da Clementino e Lorella Boccia. Andiamo dunque a scoprire qualcosa in più su quest’ultima e su com’era ai tempi della sua esperienza ad Amici.

Chi è Lorella Boccia

Nata il 27 dicembre 1991 in provincia di Napoli, sin da piccola Lorella coltiva la passione per la danza, un amore condiviso anche dai genitori, basti pensare che il suo nome è un omaggio a Lorella Cuccarini. Dopo anni di studi di danza, a 18 anni si trasferisce a Roma ed entra nel corpo di ballo di Colorado, iniziando così a entrare stabilmente in televisione in programmi come Tale e quale show, Attenti a quei due e L’anno che verrà.

La notorietà per Lorella Boccia arriva grazie alla dodicesima edizione di Amici, che le apre anche le strade del cinema, dove prende parte al film Step Up. Lorella torna quindi come ballerina professionista ad Amici e compie anche i suoi primi passi come conduttrice, guidando il daytime del talent show di Canale 5.

Sono passati quasi dieci anni dall’esperienza ad Amici e per Lorella tante cose sono cambiate. Da ballerina è diventata anche un volto del cinema e della televisione, ottenendo un importante successo. Inoltre, anche la sua vita sentimentale è cambiata: al tempo di Amici era fidanzata col ballerino Bruno Centola, mentre attualmente è sposata con Niccolò Presta. Lorella nell’ottobre 2021 è anche diventata mamma, dando alla luce la figlia Luce Althea. Ora, per la ballerina è pronta una nuova avventura come conduttrice su Rai 2 con Made in Sud.

