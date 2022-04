Torna l’appuntamento con Battiti Live 2022: lunedì 18 aprile va in onda la terza puntata, con tantissimi cantanti pronti a esibirsi. Scopriamo quali saranno i protagonisti della serata.

Giunge alla terza tappa del proprio viaggio l’edizione 2022 di Battiti Live che, sotto la conduzione di Nicolò De Devitiis ed Elenoire Casalegno, continua il proprio viaggio a bordo della nave MSC Crociere attraverso alcuni dei luoghi più suggestivi del Mediterraneo. Lunedì 18 aprile va in onda dunque la terza puntata della kermesse musicale: scopriamo tutti gli artisti protagonisti di questa serata.

Battiti Live 2022 terza puntata: scaletta e cantanti

Come al solito, sono tante le star della musica italiana che potremo vedere in prima serata su Italia 1, come nei due precedenti appuntamenti. Tra gli ospiti più attesi c’è sicuramente Fedez, reduce dalla delicata operazione al pancreas. Poi ci saranno Tommaso Paradiso, impegnato al momento nel suo primo tour da solista, e Achille Lauro, che presto vedremo anche sul palco dell’Eurovision in rappresentanza di San Marino.

Direttamente da Sanremo, ci sono alcuni protagonisti dell’ultima edizione del Festival, come Noemi, Fabrizio Moro, vincitore anche del premio della critica all’Ariston, La rappresentante di Lista, pronti a infiammare il pubblico con la loro Ciao Ciao, Michele Bravi e Tananai, che nonostante l’ultimo posto a Sanremo ha ottenuto una scia di notorietà davvero importante.

A concludere la scaletta dei cantanti che si esibiranno in questa terza puntata di Battiti Live abbiamo uno dei rapper più amati d’Italia come Gue Pequeno, poi ci sono Tancredi, Riki, Tecla, Federico Rossi, Justin Quiles, I Gemelli DiVersi e Lum!x. Un cast ricchissimo per una serata da non perdere su Italia 1. Sarà la penultima, prima di quella conclusiva prevista per il prossimo lunedì, che metterà fine anche a questa rivoluzionaria edizione itinerante di Battiti Live.

