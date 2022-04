Film da vedere a Pasquetta 2022 streaming: Amazon e Netflix

Lunedì 18 aprile, Lunedì dell’Angelo, è un momento da passare con chi si ama. Ecco, dunque, film da vedere a Pasquetta in famiglia.

Spulciando il catalogo di Netflix e Amazon Prime Video, abbiamo pensato a 10 film da consigliarvi da poter guardare con tutta la famiglia. Se dopo un lungo e squisito pranzo volete accomodarvi sul divano per un po’ di sano relax, ecco qualche titolo dai quali scegliere. Non necessariamente film da Oscar ma tutti sani portatori di leggerezza.

LEGGI ANCHE – Cosa vedere a Pasqua: film consigliati in streaming

Film Pasquetta su Netflix

Tolo Tolo – L’ultimo film di Checco Zalone è, come sempre, carico di messaggi sociali. Stavolta interpreta un imprenditore fallito in fuga dallo Stato. Scappa in Kenya, dove si ritrova in mezzo a una guerra civile. In Italia lo reputano morto, mentre lui si cimenta in un viaggio della speranza con altri rifugiati per tornare in Europa.

Altrimenti ci arrabbiamo – Un cult della coppia Bud Spencer e Terence Hill. Due amici-rivali si ritrovano a sfidarsi per una dune buggy. Questa viene però distrutta da un boss locale, contro il quale la coppia si scaglia con tutta la propria forza prorompente. Tutto ciò che chiedono è una dune buggy ma dovranno lottare, tra acrobazie, pugni e schiaffi da far tremare il volto.

Metal Lords – Hunter e Kevin sono due adolescenti disadattati. Vogliono seguire a ogni costo la propria passione per il metal, che sperano possa far vincere loro la Battle of the Bands. Il percorso sarà però lungo e tortuoso, per un film che prova ad abbattere alcuni elementi del genere musicale, aprendo le sue porte alla Gen Z.

Jumanji – Sequel del celebre film con Robin Williams, che vede quattro ragazzi catapultati nel gioco e trasformati in Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan, ovvero i loro avatar. Dovranno salvare Jumanji per riuscire a tornare a casa.

Lo Hobbit – Primo film della seconda trilogia di Peter Jackson dedicata all’opera di Tolkien ma, essendo ambientato prima de Il Signore degli Anelli, si tratta di un prequel. Segna il primo passo della grande avventura di Bilbo Baggins, affiancata da Gandalf e un gruppo di intrepidi nani. Rivederlo o vederlo per la prima volta, potrebbe dare il via a una maratona esaltante.

Film Pasquetta su Amazon Prime Video

Belli Ciao – Pio e Amedeo sbarcano su Prime Video con il loro film, diretto dal prolifico Gennaro Nunziante. I due interpretano due amici di vecchia data, cresciuti insieme. Tutto cambia, però, quando uno decide di partire per Milano. L’altro, invece, sceglie di restare. Si ritroveranno anni dopo, su fronti decisamente opposti, ma con un sogno in comune: salvare il loro paese dalla fuga di cervelli.

La cena delle spie – Chris Pine e Thankiwe Newton in un film colmo di suspense. Due agenti della CIA (ex amanti) si ritrovano anni dopo il fallimento di un salvataggio. I confini tra professione e passione si confondono costantemente, per un racconto spionistico profondamente avvincente.

Freaks Out – Film acclamato da pubblico e critica, secondo da regista per Gabriele Mainetti, ci porta nella Roma del 1943. I nazisti sono in ogni dove e Matilde, Cencio Fulvio e Mario, considerati “freaks” dalla società, si ritrovano senza casa, il loro amato circo. Fallito il sogno di viaggiare verso l’America, dovranno combattere per sopravvivere e ritrovare un posto nel mondo.

Sing 2 – Sequel dell’apprezzato Sing, film d’animazione che vede coinvolto un ricco cast vocale, considerando come i protagonisti siano tutti artisti dalla gran voce. In questo nuovo capitolo Buster Moon intende organizzare uno spettacolo di caratura mondiale a Redshore City. È il grande salto per lui e i suoi amici. Un solo problema: dovranno convincere la rockstar più schiva del mondo a tornare dal proprio ritiro. Il film è disponibile per noleggio e acquisto, con prezzo di base di 4.99 euro. Decisamente meno di un salto al cinema per tutta la famiglia.

Una notte da dottore – Commedia con Diego Abatantuono e Frank Matano. Pierfrancesco Mai è un dottore che lavora come guardia medica notturna. Ha un incidente con Mario, rider trentenne che fa consegne a domicilio. Quest’ultimo è illeso ma la sua bici è distrutta. Il medico, invece, ha un colpo di sciatalgia e non può guidare. I due rischiano di perdere il lavoro ma ecco l’idea geniale che può salvare entrambi.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI