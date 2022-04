Made in Sud 2022: cast, comici e quante puntate sono

Made in Sud 2022: andiamo alla scoperta di tutti i dettagli della nuova edizione dello show comico, tra il cast e quante puntate ci saranno.

Made in Sud sta per tornare con la decima edizione, al via a partire da lunedì 18 aprile. Veste completamente rinnovata per il fortunato show comico, che andrà in onda in diretta dall’Auditorium Rai di Napoli con la nuova coppia di conduttori formata da Lorella Boccia e Clementino. In attesa dunque che riprenda il via Made in Sud, andiamo alla scoperta dei dettagli di questa decima edizione, dal cast alle puntate.

Made in Sud: quante puntate sono

Saranno otto le puntate che comporranno questa decima edizione di Made in Sud. Il programma andrà in onda il lunedì sera su Rai 2 e per due mesi farà compagnia ai telespettatori, in attesa poi dell’arrivo di ulteriori novità, visto che in futuro potremmo vedere anche uno show simile con comici provenienti dai paesi settentrionali.

In attesa che questo nuovo progetto prenda forma, possiamo tornare a divertirci con le gag esilaranti dei comici di Made in Sud, che riprenderanno da lunedì 18 aprile.

Made in Sud: il cast

Tantissimi i comici che si alterneranno sul palco di Made in Sud nella decima edizione dello show. Ci saranno volti noti del programma come gli Arteteca, Simone Schettino, Ciro Giustiniani, Nello Iorio, Enzo e Sal e Matranga e Manafò e a loro si uniranno anche nuovi protagonisti che scopriremo col passare delle puntate. Saranno in totale quasi 50 gli artisti che compongono il cast dello show e tra le novità più attese c’è il comico romano Maurizio Battista.

A presentare queste otto puntate ci sarà, come detto, la coppia formata da Lorella Boccia e Clementino e in ogni puntata ci sarà anche un ospite d’eccezione ad animare la serata. Si parte con Maurizio Casagrande.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI