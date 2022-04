Isola dei Famosi 2022 gli eliminati del 18 aprile fanno applaudire il pubblico social che hanno gradito il colpo grosso dei telespettatori

L’Isola dei Famosi 2022 non si ferma neanche a Pasquetta. Il reality condotto da Ilary Blasi ha regalato grandi emozioni e un clamoroso colpo di scena nella puntata in onda il 18 aprile. I naufraghi sono sempre più nervosi perché la fame si fa sentire e le condizioni climatiche non aiutano la permanenza in Honduras. Anche Alvin, l’inviato di questa edizione, ha voluto precisare ad inizio puntata che la temperatura supera i 40 gradi e che sono tanti i concorrenti che sono in difficoltà. Un ostacolo in più per tutti e che aumenta il nervosismo. Tanti i litigi negli ultimi giorni e le discussioni che hanno animato le giornate sull’isola. Scopriamo cosa è successo e chi sono gli eliminati della sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2022.

Isola dei Famosi 2022 chi è stato eliminato il 18 aprile

La sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2022 ha visto al televoto Jeremias Rodriguez e la coppia composta da Roger Balduino e Estefania Bernal. Da casa il pubblico ha dovuto decidere chi salvare e chi invece mandare a Playa Sgamada. Prima del verdetto, tante le discussioni con Edoardo Tavassi grande protagonista. Il naufrago ha attaccato la squadra dei Tiburon perché irrispettosi nei confronti dei Cucaracha. Blind e Jeremias, in particolare, sono stati accusati di aver riso quando hanno saputo che la squadra avversaria non poteva avere il fuoco e quindi mangiare.

In particolare i naufraghi della squadra dei Cucaracha hanno preso di mira Blind perché maleducato e influenzato da Jeremias Rodriguez. Dopo l’animata discussione e le prove ricompensa, vinta dai Tiburon, è stato annunciato il verdetto del primo televoto. Il pubblico ha salvato la coppia composta da Roger ed Estefania condannando Jeremias Rodriguez alla Playa Sgamada. Prima di andar via l’eliminato ha dato il bacio di Giuda a Guendalina Tavassi.

Successivamente, proprio a Playa Sgamada, Marco Cucolo ha deciso di sacrificarsi per amore vincendo una prova contro il tempo e permettendo alla sua compagna Lory Del Santo di poter tornare in gioco a Playa Accoppiada. Lo stesso Marco è andato poi al televoto, come previsto dalla prova, contro Gustavo Rodriguez e Clemente Russo per conquistare anche lui un posto in Playa Accoppiada. Il pubblico ha deciso di far vincere l’amore e di premiare la coppia. Il televoto flash ha visto trionfare Marco Cucolo che ha ottenuto il 54% delle preferenze.

Isola dei Famosi 2022 chi è in nomination 18 aprile

Prima delle nomination, il colpo di scena arriva dall’eliminato. Nessun televoto ha deciso chi è uscito dall’Isola dei Famosi 2022 ieri sera. Infatti Jeremias Rodriguez, una volta approdato a Playa Sgamada, ha deciso di abbandonare il gioco. Il fratello di Belen ha ribadito di non amare i reality e di voler riabbracciare la fidanzata che gli manca troppo. Le sue parole hanno scatenato la reazione di Vladimir Luxuria che ha sottolineato come Jeremias sia famoso solo per le sue partecipazioni al Grande Fratello e ad una precedente edizione dell’Isola dei Famosi.

Le prove leader sono state vinte da Licia Nunez nella squadra dei Tiburon e Nicolas Vaporidis nella squadra dei Cucaracha. Le nomination palesi e segrete hanno condannato quattro naufraghi come preannunciato da Ilary Blasi. Ilona Staller e Marco Senise sono i nominati del gruppo, Licia Nunez, leader dei Tiburon, ha deciso di mandare in nomination Roger ed Estefania. Infine Nicolas Vaporidis, leader dei Cucaracha, ha scelto Nick dei Cugini di Campagna.

