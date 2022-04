Insieme dopo la morte: trama e cast

Insieme dopo la morte è un film di genere thriller del 2017 su una coppia distrutta dal dolore per la perdits del figlio. Scopriamo assieme trama e cast.

Se siete alla ricerca di una serata da brivido, il consiglio per voi è Insieme dopo la morte (titolo originale The Keeping Hours), il nuovo thriller soprannaturale prodotto dalla celebre Blumhouse per la regia di Karen Moncrieff (The Dead Girl, Cate McCall – Il confine della verità).

Insieme dopo la morte: la trama del film

Mark ed Elizabeth sono una coppia felice la cui vita viene distrutta dalla morte del figlioletto Jacob in un incidente d’auto, mentre il padre era alla guida. I due si separano e si rifanno così una vita: Mark diventa un avvocato di successo, mentre Elizabeth si risposa e fa fortuna come scrittrice.

Un giorno, però, Mark torna nella loro vecchia casa e si accorge di alcuni strani fenomeni a cui non riesce a dare spiegazione. Si convince così che qualcosa o qualcuno stia cercando di mettersi in contatto con lui, e per quetso torna a contattare Elizabeth per affrontare assieme la cosa.

Insieme dopo la morte: il cast del film

Trattandosi di un film a basso costo, Insieme dopo la morte non vanta un cast di stelle assolute. Il volto più celebre per il grade pubblico è quello del protagonista maschile Lee Pace, che ha lavorato in film come Lincoln, Lo Hobbit e Guardiani della galassia.

LEE PACE – Mark

CARRIE COON – Elizabeth

SANDER THOMAS – Jacob

RAY BAKER – Lenn

AMY SMART – Amy

JULIAN LATOURELLE – Dash

ANNA ORTIZ – Janice

CLIFF CHAMBERLAIN – Smith

MOLLY HAGAN – Daniels

ANNA DIOP – Kate

CHRISTINA VIDAL – Gwen

JANE DALY – mamma di Elizabeth

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI