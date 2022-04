Strazio all’Isola dei Famosi 2022 quando Roger svela il segreto su suo figlio. Non bastano gli auguri per lenire la sua sofferenza

La puntata del 18 aprile dell’Isola dei Famosi 2022 è stata ricca di colpi di scena ed emozioni. Dopo l’eliminazione di turno e la proclamazione dei leader delle due squadre, è stato il turno delle nomination. Ed è proprio durante il tradizionale momento di ogni reality che uno dei naufraghi è scoppiato improvvisamente a piangere. Stiamo parlando di Roger Balduino che prima di dire il nome della persona che voleva nominare, insieme ad Estefania, non è riuscito a trattenere le lacrime ed è scoppiato in un pianto disperato facendo una rivelazione su suo figlio segreto.

Isola dei Famosi 2022 Roger ha un figlio

Avete capito bene! Roger Balduino, naufrago dell’Isola dei Famosi 2022 in coppia con Estefania Bernal, ha un figlio. Da quando è arrivato in Italia come modello prima e personaggio televisivo poi, durante le interviste non aveva mai fatto menzione e nemmeno riferimenti ad un figlio quindi nessuno sapeva che nella sua biografia ci fosse questo lieto evento. Roger oggi ha 30 anni di età ed è già padre di un figlio di 11 anni. Dunque la sua vita è cambiata ed è diventato padre a 19 anni di età.

In palapa, al momento delle nomination segrete, tutto è iniziato grazie ad Estefania che gli ha dato il giusto coraggio per uscire allo scoperto e rivelare il suo dolce segreto. Indossato l’auricolare, il modello brasiliano si è subito rivolto alla conduttrice Ilary Blasi dicendo di salutare Endry. Prima c’è stato un momento di sgomento, la moglie di Totti ha esclamato “ma è un tuo amico? Non è mai venuto in studio”. Estefania ha prontamente replicato “No, si tratta di una persona in Brasile”. Roger ha detto visibilmente emozionato che voleva fare gli auguri per il compleanno di questa persona ed è poi scoppiato in un pianto disperato e straziante.

Le lacrime del naufrago hanno colpito tutti a tal punto che l’opinionista Vladimir Luxuria ha esclamato “Ah, interessante” e il pubblico si chiedeva “Ma perché piange così?”. Ilary da ottima professionista subito ha capito che si trattava di un momento particolarmente emotivo e ha chiesto e ha chiesto “roger, perché piangi così?”. Il naufrago non riusciva a rispondere dalle lacrime e così la Blasi ha chiesto con garbo “è tuo figlio?”. Estefania ha confermato e così Roger ha avuto la forza di dire che voleva fare gli auguri di compleanno a suo figlio Endry di 11 anni e che era la prima volta che rivelava di essere padre.

In poche parole Roger ha poi spiegato che per questioni legali non ne poteva parlare in televisione della sua paternità ma ha specificato che può tranquillamente vedere suo figlio tutte le volte che vuole. Anche a distanza, lo sente i tutti i giorni e ovviamente in Honduras la nostalgia aumenta. “Non sono riuscito e non ne posso parlare perché la mamma non vuole”, queste le parole di Roger che però ha voluto comunque fare gli auguri alla persona più importante della sua vita.

