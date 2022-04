Ma che colpa abbiamo noi: trama e cast

By

Ma che colpa abbiamo noi è una commedia del 2003 di e con Carlo Verdone, candidata a due David di Donatello. Vediamo insieme trama e cast della pellicola.

Risate e terapia? Si può fare, se di mezzo c’è Carlo Verdone: con Ma che colpa abbiamo noi, l’attore e regista romano porta in scena una delle sue tipiche storie che mescolano comicità e problemi personali dei suoi complessati protagonisti.

Ma che colpa abbiamo noi: la trama del film

Quando un’anziana psichiatra muore all’improvviso per un arresto cardiaco, gli otto componenti del suo gruppo terapeutico iniziano la disperata ricerca di un sostituto, che si rivela però infruttuosa.

La soluzione che trovano è quella di proseguire il percorso di terapia in autogestione, ma Alfredo, ritenendosi già guarito, se ne tira fuori. Dopo un po’ di tempo, anche questa situazione di rivela insostenibile, e per alcuni l’autogestione ha addirittura peggiorato il loro stato. Solo Marco trova il coraggio di rivelare di non avere alcun disturbo, e di frequentare le riunioni perché innamorato di Chiara, che però lo respinge.

Il gruppo si scioglie, ma dopo quattro mesi i protagonisti tornano a sentirsi: Alfredo si è suicidato. I sette rimanenti organizzano così una rimpatriata in un casale di montagna, dove finalmente riusciranno a venire a patti con i propri problemi.

Ma che colpa abbiamo noi: il cast del film

Il cast di Ma che colpa abbiamo noi ruota attorno al suo autore e protagonista Carlo Verdone, che può però fare affidamento su tanti nomi di primo piano del cinema italiano del suo periodo, come Margherita Buy, Anita Caprioli e Antonio Catania.

CARLO VERDONE – Gegè Tinacci

MARGHERITA BUY – Flavia

ANITA CAPRIOLI – Chiara

ANTONIO CATANIA – Ernesto

LUCIA SARDO – Gabriella

STEFANO PESCE – Marco

MASSIMILIANO AMATO – Luca

LUCIANO GUBINELLI – Alfredo

SERGIO GRAZIANI – Camillo Tinacci

RAQUEL SUEIRO – Daria

REMO REMOTTI – maggiordomo

