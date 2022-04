Ilenia Pastorelli fisico: com’era al Grande Fratello

Ilenia Pastorelli: andiamo a vedere com’è cambiata l’attrice dai tempi della sua esperienza al Grande Fratello.

Oggi Ilenia Pastorelli è una delle grandi protagoniste del cinema italiano, ma la notorietà per la donna è arrivata grazie alla televisione, in particolare con la sua esperienza durante la dodicesima edizione del Grande Fratello. Nata a Roma nel 1985, Ilenia aveva 25 anni quando è entrata nella casa più spiata d’Italia e ora, a dieci anni da quell’esperienza, è diventata un’attrice affermata. Scopriamo com’è cambiata nel corso degli anni Ilenia Pastorelli.

Ilenia Pastorelli fisico: com’è cambiata

Oggi, Ilenia ha 36 anni, ne compirà 37 il prossimo 24 dicembre. Durante la sua esperienza al Grande Fratello, Ilenia Pastorelli ha colpito tutti per la sua incredibile bellezza, ma anche per la sua spontaneità e la sua naturalezza. Doti che poi hanno rappresentato il segreto della donna per il suo successo al cinema, dovuto principalmente alla sua straordinaria performance nel film Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti, che le vale anche la vittoria del David di Donatello come migliore attrice.

Nei dieci anni che sono andati dal suo esordio in televisione al Grande Fratello a oggi, Ilenia Pastorelli è cambiato molto. È maturata e si è consacrata come attrice, prendendo parte a molti film da Benedetta Follia con Carlo Verdone a Occhiali neri di Dario Argento. È cambiata anche nel fisico, non perdendo però quell’incredibile bellezza che l’ha contraddistinta nella sua esperienza al Grande Fratello. Oggi infatti Ilenia Pastorelli conserva la sua bellezza naturale e la sua spontaneità che l’hanno resa una grande protagonista del cinema attuale.

Oggi Ilenia Pastorelli è concentrata su tantissimi progetti, solo nel 2022 sono 4 i film che la vedono protagonista: dal terzo capitolo della saga di Massimiliano Bruno C’era una volta il crimine al film Netflix Quattro metà, fino al nuovo film di Fausto Brizzi, Da Grandi e a Occhiali neri di Dario Argento.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI