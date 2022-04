Anatomia di uno scandalo dove vedere e quanti episodi

Anatomia di uno scandalo è la nuova serie del momento. Scoprite dove poter vedere tutti gli episodi e gustarvi questo ottimo thriller.

Nuovo successo per David E. Kelley, sceneggiatore e produttore che ha creato serie TV come Ally McBeal, Big Little Lies, Nove perfetti sconosciuti e The Undoing. Anatomia di uno scandalo è un titolo da non perdere ed ecco come fare per recuperarlo.

Anatomia di uno scandalo dove vedere

Tutti parlano di Anatomia di uno scandalo e voi non volete essere da meno. Se non avete ancora avuto modo di gustarvi questa miniserie thriller e drama, ecco dove vederla. Da gustare poco a poco o da consumare in binge watching, a voi la scelta.

Anatomia di un successo è uscita su Netflix alle ore 9.00 del mattino del 15 aprile 2022. In breve ha raggiunto il primo posto della classifica streaming della celebre piattaforma e ora il mondo ne sta parlando. Chiunque volesse vedere gli episodi dovrà accedere al proprio account Netflix, la cui app è visibile su ogni dispositivo: smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.

Anatomia di uno scandalo quanti episodi

Anatomia di uno scandalo è una miniserie, il che vuol dire che gli episodi sono pochi. Tutto il drama di questo show è concentrato in appena sei puntate, tutte disponibili dal 15 aprile scorso. Non vi sono dei titoli, dal momento che David E. Kelley ha semplicemente preferito procedere con Episodio 1, 2 ecc. Ad affiancare il creatore nella scrittura vi è Melissa James Gibson, che ha lavorato da sola alla seconda e terza puntata. Per quanto riguarda la regia, invece, è tutta opera di S. J. Clarkson.

Anatomia di uno scandalo trailer

