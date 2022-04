Heartstopper dove vedere e a che ora esce

By

Dove vedere Heartstopper? La serie TV basata sull’omonimo fumetto di Alice Oseman arriva in streaming ed ecco a che ora esce.

Avete probabilmente sentito parlare di Heartstopper e non vedete l’ora di starvene seduti, comodi sul divano a gustarvi gli episodi della prima stagione. Ecco quando esce la serie basata sui fumetti di Alice Oseman e a che ora sarà disponibile.

Heartstopper dove vedere

Heartstopper è destinata a diventare una serie TV amatissima e molto seguita su Netflix. Si tratta infatti di uno dei titoli più attesi della piattaforma streaming, che a prodotto l’adattamento dei fumetti di Alice Oseman e dunque proporrà la serie in esclusiva.

L’unico modo per vedere Heartstopper è quello di accedere al proprio profilo Netflix. Ricordiamo come l’app della piattaforma sia disponibile ovunque. Si potranno seguire gli episodi della prima stagione, così come di tanti altri titoli, su smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.

Heartstopper a che ora esce

Tutti gli episodi della prima stagione di Heartstopper, otto in totale, saranno messi a disposizione venerdì 22 aprile 2022. Come da consuetudine, Netflix fa uscire i propri titoli a partire dalle 9 del mattino.

Sarà dunque tutto pronto a inizio giornata, per soddisfare le aspettative di tutti. Ci sarà di certo chi farà partire la maratona fin da subito, e chi invece attenderà il fine settimana per gustarsi comodamente questa splendida storia. A voi la scelta.

