Heartstopper quanti episodi per la serie TV Netflix

Heartstopper è una nuova serie TV Netflix, basata sull’omonimo fumetto di Alice Oseman. Un titolo attesissimo da non perdere.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sui nuovi episodi della prima stagione di Heartstopper, che promette di diventare uno dei titoli più visti di Netflix. Lo show, adattamento dell’omonimo fumetto, è già pronto a entrare nella top 10 dal primo giorno.

Heartstopper quanti episodi

Netflix ha annunciato l’arrivo di Heartstopper venerdì 22 aprile 2022. Chiunque abbia letto i fumetti di Alice Oseman non può che attendere con ansia questa serie TV live action. L’attesa è grande, soprattutto da quando è stato annunciato il cast, che ha subito convinto i fan.

La prima stagione è composta da otto episodi. Questi saranno disponibili tutti il 22 aprile. Non sarà necessario attendere il rilascio settimanale, dunque. Non conosciamo ancora i titoli scelti per l’adattamento italiano ma abbiamo a disposizione quelli in inglese, per la versione originale americana.

Episodio 1 – Meet

Episodio 2 – Crush

Episodio 3 – Kiss

Episodio 4 – Secret

Episodio 5 – Friend

Episodio 6 – Girls

Episodio 7 – Bully

Episodio 8 – Boyfriend

Heartstopper trama

Charlie e Nick frequentano la stessa scuola ma non si sono mai incontrati prima. Si ritrovano l’uno di fianco all’altro un po’ per caso e iniziato a trascorrere del tempo insieme. Inizialmente per motivi scolastici e poi per piacere. Diventano amici e iniziano a condividere molte esperienze.

Charlie inizia a provare qualcosa per Nick ma non crede d’avere chance. Lui è etero ma nessuno dei due sa che entrambi si ritrovano in un vortice di emozioni incontrollabili. Giorno dopo giorno, Charlie e Nick scoprono qualcosa in più su di sé, le relazioni e l’amore. Una storia, la loro, che li vede crescere e confrontarsi con temi come l’amicizia, l’amore e la lealtà, fronteggiando le fasi cruciali e complesse dell’adolescenza.

